Trabzon-Derede Kaybolan Polis Memuru Aranıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Değirmendere deresinde zor koşullarda sürdürülen çalışmada dalgıç ekibinden 1 polis memuru düşerek yaralandı.

Kazada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunması dün başlatılan arama çalışmasına bugünde devam edildi. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan oluşan 326 kişilik ekip kazanın yaşandığı Çatak köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere deresini didik didik arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter ve 4 dronenin havadan destek verdiği arama çalışmalarına Trabzon'un yanı sıra Rize ve Artvin'den gelen sualtı kamera ekipmanı da bulunan 16 dalgıç eşlik ediyor. Kazanın yaşandığı bölgeye ise Kızılay tarafından çadır kuruldu.

1 DALGIÇ POLİS YARALANDI

Değirmendere deresi üzerinde kurulu bulunan Hidroelektrik Santrale (HES) ait regülatörün kapakları kapatılarak su tutulan derede su seviyesinin azalması ile arama çalışmaları kolaylaştırıldı. Polis dalgıç ekipleri halat yardımıyla girdikleri derede her taşın altını arıyor. Arama çalışması sırasında dalgıç ekibinden 1 polis memuru düşerek yaralandı. Omzundan yaralanan polis memuru ambulansla Maçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ACILI AİLENİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan'ın annesi Ayşe ile babası İsmail Ayan olay yerine geldi. Ekiplerle görüşerek bilgi alan acılı aile kayıp oğulları için bekleyişini sürdürüyor. Dereye bakan baba İsmail Ayan 'Mehmet'im nerdesinö diyerek gözyaşı döktü. Mehmet Ayan'ın kardeşi Muhammet Ayan ise arama çalışmalarını izlerken 'Aslanlar gibi kardeşin burada, canım ağabeyim ne olur gelö diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Ayan'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, önceki gece saat 0130 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmen Deresi'ne uçtu. Kazada polis memurları Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.