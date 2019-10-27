Trabzon'daki şiddetli yağış

27.10.2019 14:24

Trabzon'un Araklı ve Arsin ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından, zarar gören mahallelerde hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağış sonrası bölgeye gelen büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile DSİ ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile Belediye Başkanı Recep Çebi de yoğun yağış sonucu taşkın yaşanan Yalıboyu Mahallesi'ne gelerek incelemede bulundu.

Araklı Belediye Başkanı Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yaşanan yağışın ardından Yalıboyu Mahallesi Yankol Deresi'nin taşması sonucu lastikli ekskavatör makinesinin suya kapıldığını hatırlattı.

Olay yerinde incelemede bulunduklarını aktaran Çebi, "Suya kapılan iş makinesindeki operatörümüz atlayarak kurtuldu. Can kaybımızın olmaması sevindirici. Şu an Kaymakamımız ile bölgede incelemede bulunuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Araklı Belediyemiz, DSİ ekiplerimiz ile temizleme ve düzenleme çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

"İlçede yaraları sarmaya çalışıyoruz"

Çebi, ilçede yaraları sarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bazı evlerimizi de su bastı. Oralarda da temizleme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaymakam Çetin de can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Allah'a şükür, belediyemizin gayretli çalışması, erken müdahalesi sonucu can ve mal kaybı önlendi." ifadesini kullandı.

"En kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy da ilçede etkili olan şiddetli yağış sonucu tek katlı bir evin yıkıldığını anımsattı.

Evde kimsenin yaşamadığını belirten Gürsoy, "Şükürler olsun, can kaybımız yok. Bazı noktalarda su baskınlarımız oldu. Birkaç küçükbaş hayvanımız telef olurken, birkaç istinat duvarımız da yıkıldı. Bir köy ana yolunda tıkınma vardı. Bir evin de arkasına hafriyat yüklenmişti." bilgisini verdi.

Gürsoy, ilçede hasar tespitine yönelik incelemede bulunduklarını ifade ederek, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini, en kısa sürede yaraları hep birlikte saracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA