Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, salgınla mücadelede alınan kurumsal önlemlere yönelik açıklamada bulunarak "İlimizdeki kuruluşlarımızda Covid-19 pozitif vakamız yok" dedi.

Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri
28.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:11

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, salgınla mücadelede alınan kurumsal önlemlere yönelik açıklamada bulunarak "İlimizdeki kuruluşlarımızda Covid-19 pozitif vakamız yok" dedi.

Huzurevleri ve diğer kuruluşlarda tek bir vaka bile olmadığını belirten Kurt, Covid-19 un kapı eşiğinden içeri girmemesi için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek "Covid-19 un kapı eşiğimizden içeri girmemesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Müdürlük olarak salgın sürecindeki mücadelemiz gerek hizmet verdiğimiz kesim açısından gerekse hizmetin 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülmesi sebebiyle aşırı dikkat, yoğun çaba ve sıfır tolerans gerektiriyor. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan engellilerimizin, kadınlarımız ve çocuklarımızın bir yandan kesintisiz hizmet almalarını sağlarken öbür yandan hastalığın onlara bulaşmasını önlememiz gerekiyor. Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi yaşlı kuruluşlarımızda 14 günlük; çocuk ve kadın kuruluşlarımızda 7 günlük vardiya sistemine geçtik. Çalışanlarımız büyük bir özveri içerisinde, yatılı kuruluşlarımızda çalışan personelimiz pijaması terliği valizi ile geliyor, coronavirüs testinden geçip belirtilen sürelerde hiç çıkmamak kaydı ile çalışmaya başlıyor. Üzerimize emanet çocuğa hakkıyla bakmak için kendi çocuğunu yeri geliyor emanet ellere bırakıyor, her biri bizim için birer kahraman. Yine riski en aza indirmek amacıyla huzurevlerimiz için Yıldızlı Konutlarındaki Ek hizmet binamızda izolasyon kuruluşu oluşturduk. Salgının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla, huzurevimizden hizmet almakta iken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi yaşlımız geri dönüşte direk olarak huzurevine alınmıyor. Oluşturduğumuz bu izolasyon kuruluşunda 14 gün misafir edilip sonrasında huzurevine alınıyor. Bu süreç bitene kadar kuruluşlarımızı ziyarete kapadık. Görüşmeler telefonla ya da görüntülü olarak yapılıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde huzur evlerinde yüzde 52'lere varan ölüm oranın olduğu bir dönemde hamdolsun ilimizde huzur evlerimizde ve diğer kuruluşlarımızda tek bir vakamız bile olmadı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Haberler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 16:23:44. #1.14#
title