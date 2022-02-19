Trabzon'da yeni itfaiye istasyonlarının yeri bilimsel çalışmayla belirlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da nüfus yoğunluğu, olay istatistikleri ve coğrafi koşullar baz alınarak yapılan araştırmayla, ihtiyaç duyulan yeni itfaiye istasyonlarının yeri belirlendi.

Çalışma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı iş birliğinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmada, uluslararası standart olarak kabul gören 5 ila 10 dakika arasında olay yerine varış süresi ve diğer parametreler dikkate alınarak, Ortahisar ilçesinde ihtiyaç duyulan yeni itfaiye istasyonlarının yeri tespit edildi.

"Amacımız, maksimum kapsamayı gerçekleştirmek"

KTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özçelik, AA muhabirine, üniversite olarak bitirme çalışmalarında ilin problemlerini ele almaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle geçen yıllarda yaşanan çevresel olaylar ve artan orman yangınlarının kendilerini Trabzon'daki itfaiye süreçlerini incelemeye yönelttiğini belirten Özçelik, "Bu doğrultuda Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile görüşmeler yaptık, onların da bizleri yönlendirmesiyle yer seçimi üzerine çalışma başlattık." dedi.

Özçelik, "İtfaiye istasyonu yer seçimi için yeni bir model önermesi Trabzon ili örneği" konulu, 4 öğrencinin bitirme tezi olarak da kabul edilen çalışmayı, İtfaiye Daire Başkanlığına teslim ettiklerini aktardı.

Trabzon'un coğrafi koşullarının zorluğuna işaret eden Özçelik, "Bulundurduğu yeşil alan yoğunluğu fazla, bununla beraber engebeli arazi de çok. Bunun yanı sıra lokasyonlar arasındaki dar sokaklar çok fazla, yine tarihi ahşap yapılar var." diye konuştu.

Özçelik, bu durumları dikkate alarak risk haritası ortaya çıkardıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortahisar sınırları içerisinde yaptık çalışmayı ilk olarak. Risk haritası baz alınarak, herhangi acil müdahale gerektiren bir olay çıktığında yardım ekipleri ya da itfaiye araçlarının olay yerine intikal süresini minimize edecek şekilde gerekli tesislerin sayısı belirlendi. Bunların lokasyonlarının nerelerde olması gerektiğini sorgulayan bir yerleşim modeli önerdik. Amacımız, maksimum kapsamayı gerçekleştirmek. Halihazırda 2 tesis var Ortahisar ilçesinde. Yaptığımız çalışma sonunda 9 büyük kapasiteli, 3 de küçük kapasiteli tesisin bunlara ilave olarak kurulması gerektiği sonucuna vardık."

Olaylar 42 mahallede yoğunlaşıyor

İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal ise belediye olarak şehrin 20 yıllık projeksiyonunu çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çalışmada itfaiye istasyonu yer seçimlerini, nüfus artış oranları ve olay istatistikleri bazında değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bal, bu yer seçiminin, itfaiye hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Bal, Trabzon'un 18 ilçesi arasında en fazla nüfusa ve dolayısıyla olay sayısına sahip ilçesinin Ortahisar olduğunu belirterek, "Mevcut 2 istasyonumuza kaç tane daha ilave istasyon olması ve bu yerlerin nereler olması gerektiğine yönelik üniversitemizle ortak proje yürüttük. Çalışma neticesinde, nüfus artış oranları, ulaşım ana arterleri, tehlikeli madde belirleme yerleri ve şehirde devam eden mevcut projeler ve bunların yansımalarını dikkate aldığımızda 12 istasyon daha olması gerektiği ortaya çıktı." dedi.

Ortahisar'da 86 mahalle bulunduğunu ifade eden Bal, istatistiklerle örtüştürdüklerinde olayların 42 mahallede yoğunlaştığını gördüklerini ve hedef noktasına 5 ila 10 dakikalık müdahale süresinde ulaşabilmek için çalışma yaptıklarını anlattı.

Bal, çalışma sonucunda ilk etapta, mevcut Moloz ve Çukurçayır itfaiye istasyonlarına ilave olarak Yüzüncü Yıl ve Akyazı bölgelerinde birer istasyon kurulması ihtiyacının ortaya çıktığını dile getirerek, "Bu şekilde hem Yomra hem Akçaabat hem de Maçka ilçesine olan müdahale süresini de kısaltabileceğimizi gördük." diye konuştu.

"İlk hedefimiz, bir yılda Yüzüncü Yıl ve Akyazı istasyonlarını hayata geçirmek"

TÜİK'in 2021 verilerine göre Ortahisar'ın nüfusunun 334 bini aştığını aktaran Bal, şöyle devam etti:

"Yıllık olay sayımız ise 3 bin 807. Bu, yaklaşık her yıl yüzde 12'ye varan artış oranı demektir. 2040 yılına kadar Ortahisar'ın nüfusunun 500 bin, Trabzon'un toplam nüfusunun ise 1,9 milyon olması öngörüsünden hareket ediyoruz. Bize yüklenen görevler sadece yangın değil, kaza kurtarmaları da dikkate aldığımızda yaklaşık olay istatistiklerimizin yüzde 30'una denk gelmekte. Bu, itfaiyenin afetlerde acil durum ve kaza kurtarmalarda daha hızlı, etkin ve verimli çalışmayı yapması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç itibarıyla itfaiye olarak bütün bu olaylara müdahale etmek yasal görevimiz. Bunu en etkin, en hızlı nasıl yaparız, bunun çabası içerisindeyiz."

Bal, projenin hayata geçirilebilmesi için arazi, bina tesisi, araç, ekipman ve personel gibi çeşitli parametreler bulunduğunu vurgulayarak, "İlk hedefimiz, bir yıl içerisinde Yüzüncü Yıl ve Akyazı istasyonlarını hayata geçirmek. Kaynak, personel, araç gereç planlamasıyla 5 yıllık öngörümüz var. Buna göre kaynak planlaması yaptık ve tekliflerimizi, taleplerimizi oluşturduk." dedi.

Bal, örnek olacak bu çalışmada kendilerine destek veren Özçelik ve ekibine teşekkür etti.