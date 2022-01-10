Trabzon'da sokak kedilerine 7 gün 24 saat klinik hizmeti veriliyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da 1,5 yıl önce hizmete giren Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği, acil durumlarda müdahalede bulunmak amacıyla sokak kedileri için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Beşirli Tenis Kompleksi yanında inşa edilen klinikte, kazaya maruz kalan ve müdahale gerektiren kedilerin tedavisinin yanı sıra kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Tedavilerinin ardından bir süre gözlem altında tutulan kediler, yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla alındıkları yere geri bırakılıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, göreve geldikten sonra ilçede ciddi manada kedi popülasyonu olduğunu gördüklerini söyledi.

Sokak kedilerinin çoğalma oranının hızla artması, yaşam alanlarının daralması ve tedavilerinin yapılamaması nedeniyle kliniği hizmete soktuklarını aktaran Genç, "Bu anlamda hem kısırlaştırma ünitesi hem de kazaya maruz kalınmasının yanında tedavi gibi durumlar için klinik ihtiyacı tespit ettik. Hayvan dernekleriyle birlikte çalıştık ve biraz daha kurumsal disiplin altında olması gerektiğini düşünerek kliniği hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

Genç, sokak kedilerinin yanı sıra kazaya maruz kalan sokak köpeklerine de sadece acil müdahale desteği sağladıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün sokaklardaki köpekleri alıp barınaklara götüreceğiz diye bir şey yok. Ne böyle bir talimat var ne de uygulama bu şekilde değil. Bu saldırgan köpekler, cins köpekler. Üzülerek söylüyorum ki genç kardeşlerimiz sahipleniyor ve bir müddet sonra hevesleri geçiyor, sokağa ya da barınağa bırakıyorlar. Biz bundan üzüntü duyuyoruz. Bir köpeği can olarak sahiplendiysek o artık size emanet. Onu hayatı boyunca korumalısınız. Böyle sahiplenmeyi uygun görüyoruz. Bu dönemde Trabzon'daki çocuklarımızda hayvan sevgisi oluşması açısından 42 okulumuza köpek sahiplendirmesi yaptık. Çünkü bu canlar tamamen bize emanet."

Sokak Hayvanları Kliniği'ne sahipli hayvanlar için de müracaatların olduğunu kaydeden Genç, "Özellikle sahipli hayvanların müracaatları oluyor ama kliniğimiz sahipli hayvanlar için hizmet vermiyor. Sahipsiz sokak hayvanları için bu kliniği yaptık. Sahipli olanlarla ilgili özel veterinerlerimiz hizmet veriyorlar. Kliniğimiz için insanların bayağı olumlu geri dönüşleri de oluyor. Yoğunlaştığımız için kliniğimizin kapasitesini biraz daha genişleteceğiz." diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ise Haziran 2020'de açılan kliniğin şehrin önemli bir ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Alınan ihbarlar kapsamında sokak kedisi bulunan mahalleye ekiplerin gittiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Hasta hayvanları bulundukları yerden alıyoruz. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar alındıkları yere bırakıyoruz. Bunun için de bir ekibimiz var. Belediyemizden gelen ihbarlar kapsamında ekip giderek vatandaşla irtibata geçiyor. Alındığı yer ve durumuyla ilgili bilgileri de alıyoruz. Klinik hizmete açıldıktan bugüne kadar toplamda 2 bin 415 kısırlaştırma, 2 bin 105 de tedavi yaptık. Burada çalışma 24 saat üzerine. Gece vaka geldiği zaman buradaki çalışanlarımız durumu veteriner hekime bildiriyor ve acil müdahale edebiliyoruz."

"Maddiyat bir yana manevi kısmının hazzı inanılmaz"

Veteriner hekim Ahmet Köz de açıldıkları günden itibaren klinikte güzel bir çalışma ivmesi yakaladıklarını belirtti.

Köz, "Bizim burada amacımız tamamen kedi nüfusunu bitirmek değil. Hayvanların sokakta yiyecek bulamama, trafikte kaza gibi karşılaştıkları sorunlarının ortadan kalkmasını amaçlıyoruz. İyi bir ekibimiz ve çalışma ortamımız var. Maddiyat bir yana manevi kısmının hazzı inanılmaz. Çünkü kimsenin sahip çıkmadığı hayvanlara burada yardım ediyoruz. Böyle bir maneviyatla işimize daha sıkı sıkı sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için en zor durumun, bir hayvanı kaybetmek olduğunu dile getiren Köz, "Bir hafta, 10 gün ya da bir ay uğraşıyorsunuz ve sonu bazen hüsran olabiliyor. O yaptığımız müdahale değil ama kayıp bizi etkiliyor. Sokaktaki hayvanları sevelim. 'Bir kap mama, bir kap su' sloganımız var. Sokağımızdaki hayvanlarımız bizlerle birlikte yaşasın istiyoruz. Sevmiyorsak da zarar vermeyelim." dedi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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