Trabzon'da omuriliğine saplanan "yorgun mermi"yle ölen çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı
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Trabzon'da omuriliğine saplanan "yorgun mermi"yle ölen çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı

Trabzon'da omuriliğine saplanan 'yorgun mermi'yle ölen çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 11 Ağustos'ta, omuriliğine "yorgun mermi" saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun babası Mustafa Atıcı, başkalarının bu tür acıları yaşamaması için havaya silah sıkılmamasını istedi.

Trabzon'da, 11 Ağustos'ta, omuriliğine "yorgun mermi" saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun babası Mustafa Atıcı, başkalarının bu tür acıları yaşamaması için havaya silah sıkılmamasını istedi.

Anne Asiye ve baba Mustafa Atıcı, çocuklarının ölümünün ardından havaya ateş edilmesi konusunda duyarlılığın artırabilmesi amacıyla Atatürk Alanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Çocuklarıyla her yıl tatillerini geçirmek için geldikleri Trabzon'dan, oğlunun cenazesini götürdüğünü aktaran Mustafa Atıcı, "Kimse yorgun mermi diye isimlendirmesin. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. Çünkü sonuçta bu mermi havada kalmayacak. Yere inecek ve indiği yerde de benim oğlum gibi birçok insana isabet ediyor." dedi.

Atıcı, bu gibi durumlar nedeniyle yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Bundan 7 ay önce Tokat'ın Erbaa ilçesinde de 17 yaşında bir kızımızı kaybettik. Bunlara artık bir son verilmesi lazım. Vatandaşlar olarak buna bir duyarlılık göstermemiz gerekiyor. İnsanlar hayatını kaybetmesin. Ben 15 yaşındaki oğlumu toprağa koydum. Başka insanlar bu acıları yaşamasın. Lütfen havaya silah sıkmayın, havaya sıktığınız her mermi benim oğlumun katilidir."

Anne Asiye Atıcı ise olayı yapan kişinin teslim olmasını beklediklerini, başka çocukların ölmemesi için artık insanların havaya ateş etmemeleri gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasına katılan MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ise 10 yıldır havaya silah sıkılmasıyla ilgili kentte mücadele verdiğini anlattı.

Havaya atılan merminin kimsenin kaderi olamayacağını vurgulayan Tarım, "İncelediğimiz zaman bu konuyla ilgili devletimizin kurallarının çok yeterli olduğunu görüyoruz. Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürümüz de duyarlı. Fakat burada sıkıntı vatandaşta. Vatandaş kendi kurallarını kendi koyuyor. Bazen adını gelenek koyuyorlar, böyle bir gelenek yok." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan dedesini ziyarete gelen 15 yaşındaki Atıcı, 11 Ağustos'ta mahalledeki fındık bahçesinde bulunduğu sırada "yorgun mermi"nin sağ kulağının arkasından girip omuriliğine saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Trabzon'da omuriliğine saplanan 'yorgun mermi'yle ölen çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı
Trabzon'da omuriliğine saplanan 'yorgun mermi'yle ölen çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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Trabzon'da omuriliğine saplanan "yorgun mermi"yle ölen çocuğun ailesinden duyarlılık çağrısı - Haberler
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