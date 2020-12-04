Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu

04.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:24

Trabzon'da son aylarda koronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşanırken, buna neden olarak temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi gösterildi. Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Trabzon Valisi Ustaoğlu, "Bu hem vicdani sorumluluktur, hem vebaldir, hem de kul hakkıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon'un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon'da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti. Kentte vaka artışlarında temaslı kişilerin kendilerini gizlemelerinin büyük payı olduğu belirlendi.

VALİ USTAOĞLU: SAĞIMIZDA SOLUMUZDA HER YERDE KORONA DOLAŞIYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da giderek yayılan koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Trabzon halkından, günlük yaşamda, her bireyin koronavirüs hastası olduğuna inanarak hareket etmesini isteyen Vali Ustaoğlu, "Son dönemde ilimizde vaka sayısında ciddi derecede artış var. Trabzonlu vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Allah rızası için günlerdir evlerine gidemeyen çocuklarını göremeyen başta sağlıkçılarımız için, sevdiklerimiz, ailemiz için artık işi çok sıkı tutmamız lazım. Bu dönemde artık başta akraba ziyaretleri, aile ziyaretlerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Artık sağımızda solumuzda her yerde korona dolaşıyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Tanıdık ya da yabancı, herkesle aranıza ciddi şekilde mesafe koymanızı istirham ediyorum. Lütfen artık; 'bana bir şey olmaz', 'akrabamdan bulaşmaz', 'iş arkadaşımda yoktur' gibi kandırmacalarla toplum sağlığını daha fazla tehlikeye atmayalım" diye konuştu.

Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu

"TEMASLILAR KENDİLERİNİ GİZLİYOR"

Koronavirüs taşıyan hastalarla temaslı bireylerin, salgının yayılma hızında çok kritik önemi olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, "Temaslı durumunda olan vatandaşlarımızın kendilerini gizlediğini görüyoruz. Bu noktada hastalarımızın da kendileriyle temas eden yakınları, akrabaları, iş arkadaşları, bulundukları ortam gibi elzem bilgileri, ilgili sağlık personeline mutlaka eksiksiz bildirmesi gerekiyor. Bu konu, hem vicdani sorumluluktur, hem vebaldir, hem de kul hakkıdır. Temaslı olup olmadığını bildirmek yasalarımız gereği de mecburidir" dedi.

Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu

"VURDUMDUYMAZLIK VAR"

Trabzonlu vatandaşlar da tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Yakup Solak, "İnsanlarda biraz vurdumduymazlık var. Kendi ailemizden ya da yakınımızdan bulaşmaz diye düşünüyorlar. Sevdiklerimizi kaybediyoruz bu virüsle. Ya da nasıl yaşam için mücadele ettiklerini görüyoruz. İnsanlar artık bu işin ciddiyetine varsınlar. Kurallara uysunlar. Sadece güvenlik güçlerini gördüklerinde maske takan gençlerimiz de var. Kimse kimseyi tehlikeye atmasın" dedi.

Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu

"GELENE KAPIYI AÇMIYORUZ"

Akraba ziyareti yapmadıklarını kaydeden Savaşkan Aksoy, "Biz akraba ziyaretlerine gitmiyoruz. Gelene de kapıyı açmıyoruz. Çok dikkatli oluyoruz. Kurallara uymak zorundayız. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Herkesle telefonda konuşup sohbet ediyoruz. Herkes kurallara uysun. Bu süreci atlatalım" dedi.

Selim Terzi ise, "Herkesin kendini kısıtlaması ve kurallara uyması gerekiyor. Artık virüs yakınımıza kadar geldi. Biz akraba ve aile ziyaretleri yapmıyoruz. Biz kimseye gitmeyince kimse de bize gelmiyor. Zaten herkesi de uyardım kimse gelmesin diye. Akrabalarımızla telefondan görüşüyoruz" diye konuştu.

Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

İlgili Haberler

Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı
Trabzon'da vaka sayısı yüzde 40 arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasında MASKİ ekip sayısını artırdı
Sokağa çıkma kısıtlamasında MASKİ ekip sayısını artırdı
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Sinan Gümüş Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:24:16. #1.15#
title