Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
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Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu

Trabzon'da koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması ve havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Vatandaşlar maske kuralına özen gösterse de sosyal mesafe kuralına uymadı. Polis ve zabıta ekipleri, kalabalığın görüldüğü yerlerde vatandaşları uyardı.

Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
14.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:04

Koronavirüs salgınında ülkemizde günlük açıklanan vaka sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme süreci de başladı. Havaların da ısınmasıyla beraber vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, Trabzon'da cadde ve sokaklar doldu. Vatandaşlar maske takma kuralına uysa da sosyal mesafe kuralını gözardı etti. Polis ve zabıta ekipleri kalabalığın görüldüğü yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLAR KALABALIK OLUŞTURDU

Trabzon'da, koronavirüs vakalarının 35'in altına düşmesiyle cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Vakalarda son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve yaylara göç hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ve zabıta ekipleri, kalabalığın görüldüğü yerlerde vatandaşlara, sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle alışveriş yapanlar kalabalıklar oluştururken, sokakta maske takmaya özen gösteren vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görülüyor.

"TÜM TEDBİRLERE UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte vaka sayısında ciddi azalma yaşandığını ancak bunun rehavete neden olmaması için tüm tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı. Usta, "İyiye doğru bir gidişatımız var. Vaka ve yatan hasta sayılarımızda azalma var. Bu gerçekten iyi. Ama bu bizi rehavete kaptırırsa asıl sıkıntımızın olacağını her zaman söylüyoruz. 'Aman dikkat' diyoruz. Tüm tedbirlere uymayı sürdürmeliyiz. Ama uyulmaz, eskisi gibi temasta olursak, bu bizin tekrar geri dönüşümüze yol açabilecektir. İnşallah o durumu yaşamayız. Sürekli teyakkuzdayız. Ekiplerimiz sahada, ama bu bizim tek başına başaracağı bir şey değil. Vatandaş yaylaya giderken de dikkat edecek, trafikteyken de dikkat edecek, her yerde hal ve hareketine dikkat edecek. Maske takacak, el hijyeni ve ikili temas mesafesini koruyacak. Böylelikle 'birlikte başaracağız' lafını tam gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu

"BALKONDA YAŞAM NEREYE KADAR"

Alışveriş için sokağa çıktığını anlatan Damla Aydoğar, kenttin kalabalık olduğunu belirterek, "Uzun zamandır insanlar evlerinde. Her ne kadar 'evden çıkmıyoruz' desek bile balkonda yaşam nereye kadar. Beklediğimin üstünde bir kalabalık var. Çalışıyorum; ama ihtiyaçlar doğrultusunda mecburen çıkıyorum. Çocuklarıma güneş kremi almak için çıktım, açıkçası başka mağazaya girmeye cesaret edemiyorum" diye konuştu.

Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu

"İNŞALLAH BUNUN ALTINDAN OLUMSUZ BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Kent sakini Necmi Altun, sokaklarda insanların tedbirlere uymadığından yakınarak, "Sokaklar dolu, herkesin işi gücü, alışverişi, ihtiyacı var. Baya kalabalık var, inşallah bunun altından olumsuz bir şey çıkmaz. Kurallara, tedbirlere uymalıyız" dedi.

"MASKEM CEBİMDE, BAZEN TAKIYORUM"

Sokakta maskesiz dolaşan Fehmi Karan da "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Ülkemiz, önlemleri iyi aldı, ama biz önlemleri almıyoruz, ben maskesizim. Maskem cebimde, bazen takıyor, bazen takmıyorum. Keşke biz de kurallara uysak. Polis bana ceza da yazabilir, haklıdır, saygı duyacağız. İnsanlar bu süreci ciddiye almalı, bunun şakası olmaz" ifadelerinde bulundu.

Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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