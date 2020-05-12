Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
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Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Son dakika: Trabzon Valiliği yaptığı açıklamada, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığını açıkladı. Trabzon; Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra yasaktan muaf tutulan 4'üncü kent oldu.

Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
12.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:14

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlar için uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kabine toplantısı sonrasında 9 il için giriş-çıkış yasağının kaldırdığı iller arasında yer alan Trabzon, tüm yurtta hafta sonu ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alarak uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağından da muaf tutuldu.

TRABZON YASAKTAN MUAF

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nin resmi Twiter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

YASAKTAN MUAF TUTULAN ŞEHİR SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Trabzon Valiliğinin duyurusunun ardından 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının muaf tutulduğu kent sayısı 4'e yükseldi. Daha önce Aydın, Denizli ve Şanlıurfa valilikleri, 3 kentin sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğunu duyurmuştu.

Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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