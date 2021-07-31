Trabzon'da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı
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Trabzon'da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı

Trabzon'da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı.

Trabzon'da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağının görüldüğü belirtilerek, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Bu nedenle, bugünden başlayarak 1 Eylül'e kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereği bazı kararlar alındığı vurgulandı.

Alınan kararlara göre, Araklı ilçesi sınırlarındaki Turp mevkisindeki Atatürk Ormanı, Sürmene ilçesi Zarha Dağı mevkisindeki Zarha Dağı Ormanı, Çamburnu mevkisindeki Çamburnu Ormanı ile Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki ormanlara giriş çıkış yasaklandı.

Orman alanları içinde ilgili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil orman alanlarında mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.

Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü personeli ile mahalle muhtarlarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacak.

Ormanlık alanlar ve civarında izin verilen yerler haricinde 1 Eylül'e kadar kamp yapılmasına, saat 20.00'den sonra da piknik ve benzeri faaliyetlere, ayrıca anız veya bitki örtüsü yakılmasına da müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklandı.

Alınan tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereğince işlem yapılacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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