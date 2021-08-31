Trabzon'da av sezonu için "vira bismillah" diyen balıkçılar dualarla Karadeniz'e açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı dolayısıyla Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de, balıkçılık sektöründen ekmeğini çıkaran ciddi bir kesim olduğunu belirterek yeni sezonun hayırlı, bereketli ve kazasız geçmesini temenni etti.

Balıkçılığın, Trabzon'da yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılan bir kültür olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "İlimizde balıkçılık git gide gelişiyor, büyüyor. Özellikle kafes balıkçılığının geldiği noktayı göz önüne alırsak, denizde üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 14 bin tonun üzerinde balıkla, ülkemizin ihracatına önemli bir katkı yapıyoruz. Yıllık, yaklaşık olarak 50 milyon doların üzerinde bir ihracatın gerçekleştiğini ilimiz için çok rahat söyleyebilirim." diye konuştu.

Karadeniz'in balıkçılık açısından önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, Trabzon olarak hem denizden avlanan hamsi başta olmak üzere diğer balık türleri hem de alabalık çiftliklerinde üretilen balıklarla üretime ve istihdama ciddi bir katkı yaptıklarını dile getirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Balıkçı teknelerindeki çalışanlara teşekkür eden Balta, "Emekçi kardeşlerimiz çok zor ve meşakkatli bir iş yapıyorlar. Ailelerinden 6-7 ay uzaklar, denizlerdeler. Hem ülkelerine katma değer katıyorlar hem istihdama katkı yapıyorlar hem de sofralarımızı balıkla şenlendirmek için zor şartlarda mücadele veriyorlar. Onları canıgönülden kutluyorum." dedi.

AK Parti'nin tarıma olduğu gibi balıkçılığa da çok önemli destekler verdiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde bile Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın olurlarıyla sadece 2020 yılında balıkçılarımıza 14 milyar civarında destek verildi. Destek verilmeye bundan sonra da devam edilecek. Diğer taraftan denizlerimizi de temiz tutmaya çalışıyoruz. 15 yıl önce Trabzon'umuzda deniz kenarlarında çöplerden, poşetlerden geçilmiyordu. Trabzon'umuzda bütün belediyelerimizin çöp alanları denizlerimizdi ama Allah'a şükürler olsun bu son dönemde, iktidarımız döneminde çevresel sorunları da çözmek için kıt kanaat imkanlarla, yerin de çok az olduğu Trabzon'umuz da bu sorunu çözdük. Şu anda balıkçılarımız temiz bir kıyıdan açılacaklar."

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay da su ürünleri avcılığı konusunda Trabzon'un potansiyeli ve katma değeri yüksek bir il olduğunu belirterek 115 kilometrelik kıyı şeridine sahip kentte 1095 tekne ve 4 bin 700 tayfa ile avcılık yapıldığını söyledi.

Törende konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından sezonun bereketli ve hayırlı geçmesi için dua edildi. Daha sonra halat çözen balıkçılar, av yasağının bitmesine saatler kala mavi sulara uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay