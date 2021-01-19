Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)
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Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)

19.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:47
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)

TARİHİ KALINTILARA KAPSAMLI İNCELEMETrabzon'da belediyenin alt yapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı bulunan alanda, arkeologlarca başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

TARİHİ KALINTILARA KAPSAMLI İNCELEME

Trabzon'da belediyenin alt yapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı bulunan alanda, arkeologlarca başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarının durdurulduğu alanda, ekiplerce kontrollü olarak sürdürülen kazıda, bazı tarihi zincir ve metal parçalar da ortaya çıkarıldı. Alanın özenle temizlenerek kapsamlı inceleneceği belirtildi.

'KUBBE SİVRİ KEMERDEN OLUŞUYOR'Alanda inceleme yapan Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı ve Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mukaddes Ataman, "Kubbeli bir yapı bulundu. Üzerinde baca şeklinde açıklığı var. İçinden zincirli demir aparatlar çıktı. Ne yapısı olduğuna karar vermek için sanat tarihçisi ve arkeologların incelemesi lazım. Trabzon Bölge Koruma Kurulu'nun onay vermesiyle burada inceleme yapılacak ve yapının dönemine ilişkin bilgi verecekler. Kubbe sivri kemerden oluşuyor. Döneminin iyice araştırılması lazım. İçinden aldığım sıva örnekleri kubbenin harcının iç dolgusunda kireç harcı ve kiremit tozları var. Bu geleneksel bir harç malzemesi. İç malzemesinde ise mermer tozları var. Bu da buranın bir su yapısı olduğunu düşündürüyor. Geleneksel malzemede nem yalıtımı için mermer tozu kullanılıyordu fakat kesin tespit için analize gönderilmesi lazım" dedi.'KLİSE UZANTISI KALINTI OLABİLİR'

Trabzon'un eski bir yerleşim yeri olduğu için çok sayıda tarihi kalıntıya rastlandığını söyleyen Dr. Ataman, "Burası hemen yakınında bir metropolitan kilise barındırıyordu. Burası, onun uzantısı bir parça olabilir. Mimarlar Odası olarak önerimiz, jeoradarla zeminin taranıp bulunan anomalilere göre tamamıyla bu bölgenin değerlendirilmesidir. Buradan kanalizasyon hattı geçirileceği için kazı devam edecek ve daha çok şey bulunacağını düşünüyorum. Çok eski bir kentte yaşıyoruz ve bu kentin çok azı yerin üstünde kalan mimari yapıları var. Buradaki konu, ilgili koruma kuruluna konu intikal edecek raportörler çalışma yapılacak dönem yapısı ne olduğuna ve nasıl korunacağına karar verilecek. Burası kesinlikle korunmalıdır" diye konuştu.


Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)
Trabzon'da alt yapı çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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