Trabzon'da Ahilik Haftası kapsamında tören düzenlendi

Trabzon'da 34'üncü Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törenle 2021 yılının ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (TESOB) yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Trabzon Vali Vekili Bünyamin Yıldız, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki, İl Müftüsü Osman Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, TESOB Yönetim Kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkar odası başkanlarıyla diğer davetlilerin katıldığı belirtildi.

Törende TESOB Başkanı Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor zamanlar yaşadığını belirterek, "Normalleşme ile bu süreç inşallah tamamen biter ve herkes maskelerden kurtulup, işinde gücünde olur." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da esnafı gezerek, sıkıntılarını dinlediklerini ve bunları devlet büyükleriyle paylaştıklarını anlatarak, "Ahilik, iyi ahlak, yardımseverlik, kardeşlik ve paylaşmaktır. Toplumu ayakta tutan en önemli değerlerdendir. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri güçlü aile yapısı ve güçlü esnaf ve sanatkar yapısıdır." ifadelerini kullandı.

TESOB Başkanı Kara ise ahiliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ahilik, sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren, günümüzde hala geçerliliğini koruyan, bugünün şartlarında bile birçok ülkede sağlanamamış adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmıştır. Akıl, ahlak, bilim, çalışma, adalet, devlet ve emniyet ilkeleri üzerine kurulmuş olan ahilik, insanların her yönden yetişmesini sağlayan mesleki bir ahlak mektebidir."

Kara, son 6 yılda Türkiye çapında kazanılan 5 büyük ödülle Trabzon'un halkı, esnafı ve sanatkarıyla gurur duyduklarını belirterek, ödül alan tüm esnaf ve sanatkarları kutladı.

Türkiye'de "yılın çırağı" seçilen Yaprak Maral'a ödülü verildi

Törende Trabzon'da "yılın ahisi" seçilen ancak rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan tornacı Kadir Hacıoğlu'nun oğlu Mehmet Hacıoğlu'na, "yılın kalfası" seçilen Sürmene ilçesinden bıçak imalatçısı İbrahim Karadeniz'e, Türkiye'de ve Trabzon'da 2021 "yılının çırağı" seçilen kazaziye imalatçısı Yaprak Maral'a ödülleri ve belgeleri takdim edildi.

Öte yandan Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.