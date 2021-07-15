Trabzon'da 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı

Trabzon'da 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yıl dönümü sebebiyle şehitler için anma töreni düzenlendi.

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yıl dönümü sebebiyle şehitler için anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı gerçekleştirildi. Anma törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Tugay Komutan Vekili Albay Cem Karoğlu, Asker Alma Bölge Başkanı Albay Erdem Canpolat, Deniz Komutanı Albay Mustafa Doğan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Törende, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Daha sonra, Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktılar. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, duygusal anlar da yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon'da 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı
Trabzon'da 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:56:06. #1.14#

title