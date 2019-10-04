Trabzon bakan gül hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz-1

04.10.2019 13:06

Bakan Gül Hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin, ifade ve düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar kadar, hukuk istikrarı da bir devlet için, bir millet için çok önemlidir. Hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz. İşte bu nedenle hukuk istikrarını sağlamak adına çok önemli bir düzenlemeyle içtihat birliğini de sağlayacak şekilde, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha güçlendirici bu düzenleme yine yürürlüğe girmektedir dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon'da düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, TBMM'deki Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yargı Reformu Paketi'nin olumlu tepkiler aldığını belirten Bakan Gül, Kamuoyuna açıklanan yargı reformu belgesi, çok olumlu tepkilerle karşılandı. Bu süreci yürütürken, toplumun her kesimini dinleyerek, her kesimi paydaş kabul ederek, bu belgeyi hazırladık. Reform konusundaki olumlu tepkiler verenler kadar eleştiren arkadaşlar da bizim için çok önemlidir. Çünkü dışlayıcı bir anlayışla reform yapılamaz. Tüm bu eleştiri ve önerileri dikkate alarak bakanlık olarak revize eden dinamik bir süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Bu iklimin korunması bizim temel hedefimizdir. Bunu da hep birlikte sürdüreceğiz dedi.

'HUKUKİ İSTİKRAR ÖNEMLİDİR'

Hukuk istikrarın, devlet ve millet için çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Gül şöyle konuştu

Nitekim birinci paket olarak meclise gelen bir teklif oldu. Burada pakette de, ifade ve düşünce özgürlüğünü daha da güçlendiren, önemli düzenlemeler bulunmaktadır. ve yargının da iş yükünü hafifletecek, vatandaşlarımızın da günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler söz konusu. İfade ve düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar kadar, hukuk istikrarı da bir devlet için, bir millet için çok önemlidir. Hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz. İşte bu nedenle hukuk istikrarını sağlamak adına çok önemli bir düzenlemeyle içtihat birliğini de sağlayacak şekilde, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha güçlendirici bu düzenleme yine yürürlüğe girmektedir. Yine internet erişim anlamında, bildiğiniz gibi sitenin topyekün hepsini değil, ilgili suça neden olan bir kısmının içeriğinin kapatılması hususunda da bir düzenleme söz konusu. İstinaflar da yargı sisteminde çok önemli hizmet görmektedir. İstinaflar Türk yargı sistemi ve vatandaşlara büyük imkan sağlamaktadır. Uygulamadaki ihtiyaçları dikkate alarak, istinaf düzenlemesiyle ilgili de, bir takım düzenlemeler getirdik. Bu da, istinaf sisteminin daha da güçlenmesine destek verecektir

'ŞİDDET VE İSTİSMARA UĞRAYANLAR FAİLİYLE BİR ARAYA GELMEDEN İFADE VERECEK'

Pakette yer alan azami tutukluluk süresi, cinsel istismar ve şiddet suçlarına ilişkin yargılanma usulüne ilişkin de bilgi veren Bakan Gül şöyle devam etti

Soruşturma evresinde yine azami tutuklama süresi ön görülmektedir. Tutuklamanın esas bir mahkümiyet kararı gibi algılanması, yargıya olan güveni sarsan başlıklardan biriydi. Bu nedenle azami tutukluluk ön görüşü, düzenlemede yer almıştır. Böylece çok az bile olsa, uygulamada yargıya güveni zedeleyen ve sanki 'siyasi ya da farklı keyfi sebeplerle bu tutuklamalar oldu', algısını ve intibasını verecek bu düzenlemelerin asla ve asla olmasını istemediğimiz için, böyle bir düzenlemede yargıya güveni artıracak ve kişi özgürlüğünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. Bu çerçevede yine adli görüşme odaları gibi yerler ihtas edilerek burada cinsel saldırıya ve şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk, bu suçun failiyle bir araya gelmeden ifade verebilecektir. Bu konunda uygulamada olan düzenlemeler, yasal bir statüye kavuşmaktadır. Böylece istismara uğramış, şiddete maruz kalmış bir kişi mahkemede 'sana bu mu şiddette bulundu' diye bir yüz yüze gelip, tekrar kadın ve çocuğun örselenmesine sebep oluyor. İşte bu düzenlemeyle bir kez daha örselenmeyi ortadan kaldıracak bir paketi getireceğiz.

DOSYADA, CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ GÖRÜNTÜLERİNİN GİZLİLİĞİ SAĞLANACAK

Pakette, cinsel istismara uğrayan çocukların dava dosyasında yer alan görüntülerin gizliği ve muhafazası hususunda yeni düzenlemeler de yer aldığını kaydeden Bakan Gül, Cinsel suç mağdurları, görüntülerinin, kişisel veri olarak dava dosyasında saklanması ve gizliliği için her türlü yasal tedbirlerin alınması yasal bir hükümlük olarak geliyor. Dosyada gerek sabit, gerek farklı sebeplerle yer alan bu belgeler bakıyorsunuz sosyal medyada dolaşıyor, yayınlanıyor. Yahu bu çocuk büyüyecek, sosyal hayata girecek, bu çocuğun tüm bu verilerinin yayınlanması, alenileşmesi bu kişi için en büyük istismardır. İşte bu gizliliği sağlayacak, mahkeme dosyasında muhafaza edilecek şekilde bir düzenleme de yer almaktadır diye konuştu.

Kaynak: DHA