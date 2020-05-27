Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi

Bugün akşam saatlerinde gökyüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.

27.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:38

Sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli illerinden paylaşılan mesajlarda Türkiye'ye göktaşı düştüğü belirtildi.

Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da çok sayıda vatandaş, görüntülerle birlikte göktaşı düştüğünü belirttiler. Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediği ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

HAVA ANİDEN AYDINLANDI

Erzurum'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Kentte akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde görüldü

BİNGÖL'DE KAMERAYA YANSIDI

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde görüldü
Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde görüldü
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Haber
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Ergin Ataman Sergen Yalçın Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 22:38:38. #1.14#
title