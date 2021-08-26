Toyota Gazoo Racing'den Le Mans'ta üst üste dördüncü zafer!
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Toyota Gazoo Racing'den Le Mans'ta üst üste dördüncü zafer!

Toyota Gazoo Racing'den Le Mans'ta üst üste dördüncü zafer!
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Toyota Gazoo Racing, Le Mans 24 Saat yarışını bir kez daha kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Toyota Gazoo Racing, Le Mans 24 Saat yarışını bir kez daha kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Efsanevi yarışı dördüncü kez üst üste Toyota Gazoo Racing alırken, aynı zamanda hiper araçla kazanan ilk takım unvanını da aldı.

La Sarthe Pisti'ndeki heyecan verici mücadelede Toyota'nın GR010 HYBRID aracı, yarışı ilk sırada tamamlayarak galibiyete imza attı. Takımda 7 numaralı araçla yarışan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López Le Mans 24 Saati kazanan isimler oldular. Dünya Şampiyonları, yarışa polden başladı ve 371 turu tamamlayarak yarışın büyük bir bölümüne liderlik ettiler.

Geçen yılın kazananları Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley de 8 numaralı araçta takım adına kusursuz bir sonuç elde ederek yarışı ikinci sırada tamamladılar. Böylece 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda şu ana kadar yapılan dört yarışın tümünü Toyota Gazoo Racing kazanmış oldu.

Toyota başkanı Akio Toyoda, yarışın ardından tüm pilotlarını tebrik ederek dayanıklılık yarışlarında verdikleri ciddi mücadelenin teknolojik gelişimi hızlandırdığını ifade etti.

Takım başkanı Hisatake Murata ise bu çok zorlu yarışın gerçek bir takım galibiyeti olduğunu belirterek "Gerçek bir takım eforu sergilendi; hiçbir zaman pes etmedik ve tüm takım, galibiyeti elde etmek için çabaladı. Bu başarıya dahil olan herkese teşekkür ederim." dedi.

2021 WEC sezonunda bir sonraki yarış 30 Ekim'de Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Son yarış ise yine Bahreyn'de 6 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Carmedya.com

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