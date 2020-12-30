Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi
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Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

30.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:49
Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

Exxen'de Rol Kes programı ile gündeme gelen Toygan Avanoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. İlk televizyon deneyimini Düşman Kardeşler isimli dizi ile gerçekleştiren Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

Şu sıralar Exxen'de Rol Kes programı ile tekrar merak edilen Toygan Avanoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Spor akademisi mezunudur. Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. Avanoğlu, oyunculuk kariyerine "Kanal-İ-zasyon" adlı sinema filmi ile adım atmıştır.

Düşman Kardeşler, Kedi Özledi, Hayati Tehlike, Ayla, Deli Aşk, Yol Arkadaşım, Geçmiş Olsun, Meleklerin Aşkı, Güzel Köylü, Hayati Tehlike, Hanım Köylü ve Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol alan Toygan Avanoğlu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer karakterine hayat vermektedir. Toygan Avanoğlu, 1.89 metre boyunda, 88 kilo ve Terazi burcudur.

Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi
Toygan Avanoğlu

Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı diziler:

  • Düşman Kardeşler (İlker) 2012
  • Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014
  • Hanım Köylü (Koptagel) 2016
  • Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018
  • Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019

Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı filmler:

  • Kanal-İ-Zasyon 2009
  • Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013
  • Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016
  • Ayla (Pusan Subayı) 2017
  • Babası 2017
  • Deli Aşk (Fuat) 2017
  • Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017
  • Sorma Neden 2018
  • Sabahlar Olmasın 2018
  • Aslı Gibidir 2019
  • Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019
  • Hayatımız Filim (Hasan) 2019
  • Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent)
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