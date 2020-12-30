Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

Exxen'de Rol Kes programı ile gündeme gelen Toygan Avanoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. İlk televizyon deneyimini Düşman Kardeşler isimli dizi ile gerçekleştiren Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

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TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Spor akademisi mezunudur. Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. Avanoğlu, oyunculuk kariyerine "Kanal-İ-zasyon" adlı sinema filmi ile adım atmıştır.

Düşman Kardeşler, Kedi Özledi, Hayati Tehlike, Ayla, Deli Aşk, Yol Arkadaşım, Geçmiş Olsun, Meleklerin Aşkı, Güzel Köylü, Hayati Tehlike, Hanım Köylü ve Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol alan Toygan Avanoğlu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer karakterine hayat vermektedir. Toygan Avanoğlu, 1.89 metre boyunda, 88 kilo ve Terazi burcudur.

Toygan Avanoğlu

Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı diziler:

Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019

Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı filmler: