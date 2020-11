Tövbeler Olsun yeni bölüm canlı izle! Tövbeler olsun 13. bölüm izle! Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 13. bölüm izle! Tövbeler Olsun 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 13. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öpücük Enişte 'nin eve yerleşmesinden rahatsız olan Latife, Cemre ile birlikte enişteyi evden göndermek için plan yapar. Enişte ise İstanbul'da kalmaya kararlıdır. Buğra Aylin'e olan aşkını Namzet'e itiraf eder fakat bu durum Aylin'i çok mutlu etmeyecektir. Sena ile olan arkadaşlığı başına işler açan Buğra yine açıklaması zor durumlara düşecektir.

Öte yandan Nazmiye ve Anıl'ın aşkı Ertan'ın engel olma çabalarına rağmen dolu dizgin sürmektedir. Sinan ve Kazım yüzünden ise; Namzet yepyeni bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. Yıllar önce Namzet 'in planları yüzünden Osman'ın adının 'Taklitçi 'ye çıkmasına sebep olan İtalyan Tasarımcı Rafaello geri dönmüştür. Hakkını aramaya kararlı olan Rafaello'nun yaşadığı sıkıntıların telafisi için Namzet ve Osman'dan bazı istekleri olacaktır. Bu istekleri yerine getirip helallik almak isteyen Namzet'i ise kötü bir sürpriz beklemektedir.

Öpücük Enişte' nin en başından sevmediği Rafaello'nun sırrı ne? Sinan ve Kazım'ı oyuna getiren İtalyan İsmet aslında kim? Enişte' nin yardımıyla büyük bir yalandan kurtulan Namzet'i neler bekliyor?

TÖVBELER OLSUN 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişteki hatalarından ders alıp, helallik almak için binbir çaba sarf eden Namzet' in bu defa zorlu bir sınavı vardır; Kayseri'den gelen "Öpücük Enişte"...

Namzet, 'Öpücük Enişte' den helallik almak için elinden geleni yapacak fakat bu hiç de kolay olmayacaktır. Namzet 'in seneler önce yaptıkları yüzünden hem işini kaybedip hem evinden kovulan Öpücük Enişte İstanbul'da kalmaya kararlıdır. Namzet yüzünden yıllarca başı beladan kurtulamayan "Enişte" ve ona ev bulmaya çalışan Sinan, Kazım ve Namzet'i zorlu günler beklemektedir. Latife ve Hülya ise, Neşe'nin başına gelenler yüzünden büyük şok yaşayacaktır. Öte yandan Sena yüzünden Aylin' le arası bozulan Buğra kendini affettirmek için her yolu deneyecektir. Her şeyden habersiz olan Osman ise Namzet'e Sena ve Buğra'nın sevgili olduğu haberini verince Namzet 'in de dahil olmasıyla ortalık iyice karışacaktır.

Osman bu defa Namzet'e yardımcı olabilecek mi? Sena ile Buğra'nın sevgili olduğunu düşünen Namzet gerçeği öğrenecek mi? Neşe'nin başına gelen talihsizlikler ne? "Öpücük Enişte" nin herkesin başını derde sokan rahatsızlığının sebebi ne?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 22 Kasım Pazar TRT ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci