Tövbeler Olsun 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 18. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 18. bölüm izle! Tövbeler Olsun 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 18. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Namzet' e olan öfkesi dinmeyen Osman, tüm bunların üzerine bir de Aylin'in Buğra ile ilişkisi olduğunu öğrenir. Osman kendisinden gizlenen bu gerçeğin etkisiyle şoka girmiştir. Namzet ise elindeki gizemli anahtarla ilgili planlar peşindedir. Horanta Holding'de yaşanan durumlar ise Latife'yi zorlu bir tasarruf sürecine sokar. Bu defa tasarruf konusundaNamzet' e zor anlar yaşatan kişi Latife olacaktır. Osman, Buğra ve Aylin aşkını öğrenmesiyle birlikte Hülya ile iş birliği yapacak ve Buğra'yı büyük bir sınavdan geçirecektir. Şirketi yeniden kazanmaya çalışan Nazmiye ise bir yandan Ertan ile birlikte planlar yaparken, diğer yandan da Anıl ile iş birliği yapmak zorunda kalacaktır. Tüm bunlar olurken Osman'ın mahallesine iyice yerleşen Namzet, bu defa da beklenmedik bir şekilde Osman'a komşu olmaya hazırlanmaktadır.

Osman'ın Buğra için hazırladığı zorlu sınav ne? Buğra Ustası Osman'ın sınavından geçebilecek mi? Sinan ve Kazım'ı bekleyen kötü sürpriz ne? Anıl ve Eda arasındaki ilişkiyi çözmeye kararlı olanNazmiye'yi neler bekliyor? Namzet' in Osman'ı çileden çıkaracak yeni planı ne?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

TÖVBELER OLSUN 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Holding'e el koyulduğunu Aylin'den öğrenen Latife soluğu Namzet 'in yanında alır. Namzet ise yaşadıklarıyla ilgili Osman'ı suçlamaktadır. Nazmiye ise şirketin başına gelenlerden Anıl'ı sorumlu tutar. Eda ve Anıl'ın geçmişten gelen arkadaşlıkları Nazmiye'nin şüphelerini daha da arttırmıştır. Namzet'e yardımcı olmayı aklına koyan Nazmiye Eda ve Anıl'ı konuşturmak için Ertan'la iş birliği yapar. Fakat Ertan işlerin daha da karışmasına sebep olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet, Osman'ın mahallesinde yeni bir iş kurmaya kalkışır. Bu durum ise Osman'ı kızdıracak ikili arasında ipler yine gerilecektir.

Namzet'e olan öfkesi giderek artan Osman'ı ise Horanta ailesiyle ilgili kötü bir sürpriz daha beklemektedir.

Osman'ı şoke eden gerçek ne?

Ertan'ın Eda'ya verdiği sırlar başına ne işler açacak?Namzet 'in herkesten gizlediği planı ne?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM İZLE...

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 20 Aralık Pazar TRT 1 ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci