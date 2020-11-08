Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?
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Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

08.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:30
Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 12. bölüm izle! Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cimriliği yüzünden başına olmadık işler açan Namzet; bu defa 'ağırlığınca altın' yüzünden şişmanlattığı Fidan'dan helallik almaya çalışmaktadır. Fakat bu hiç de kolay olmayacaktır. Fidan'ın durumuna üzülen Latife; Hülya ve Neşe'yi de yanına alarak hummalı bir zayıflatma çalışması başlatır.

Anıl ve Nazmiye'nin ilişkileri ise giderek ciddileşmektedir. Öte yandan Osman'ın, Sena ve Buğra'nın sevgili olduğunu söylemesi Aylin'e büyük bir şok yaşatacaktır. Fidan'ı zayıflatma çabaları bir türlü sonuç vermeyen Namzet'i ise bekleyen yeni bir sürpriz vardır...

Sena ve Buğra'nın arasında neler oluyor? Namzet Fidan'dan nasıl helallik alacak? Kayseri'dengelen sürpriz misafirkim?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TÖVBELER OLSUN 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazmiye'nin Anıl'a olan aşkını öğrenen Buğra hem şaşkın hem de öfkelidir. Anıl'ı daha yakından tanımak için Ertan'la iş birliği içine girer. Öte yandan Neşe,yaptığı planlarla Hülya'yı zor durumlara sokan Latife'ye bir ders vermeye karar verir.Bu defa Neşe'nin de yardımıyla Hülya zor duruma düşmekten kurtulur. Namzet'i ise yepyeni bir sınav beklemektedir. Fakat bu defa helallik alması gereken tek kişi Namzet olmayacaktır. Geçmişte yapılan kötü bir şaka yüzünden kariyeri biten Ferit ve Hüseyin'e karşı bu defa Osman'da sorumludur. Namzet ve Osman, helallik almak için güçlerini birleştirecektir. Nazmiye ise Horanta Holding'in reklam filmi için planlar yapmaktadır. Olayların sürpriz bir şekilde gelişmesiyle Namzet ve Osman kendilerini yönetmen koltuğunda bulur.

Buğra, Anıl'a karşı nasıl planlar peşindedir?Neşe'nin oyununa gelen Latife'nin yaşadığı şok nedir? Güçlerini birleştiren Osman ve Namzet geçmişteki hatayı nasıl telafi edeceklerdir?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM ÖZETİ...

Tövbeler Olsun 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 12. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 8 Kasım Pazar TRT ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci

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