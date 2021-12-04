"Totolar bile yalan" diyerek takipçilerine seslenen Işın Karaca, gelen yorumla çılgına döndü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından daha güzel görünmek için kalça protezi kullanan bir kadının videosunu paylaşarak durumu tiye aldı. Karaca'nın paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı "Hepiniz öylesiniz, tek kare gerçeğinizi koyamıyorsunuz" diye yorum yapınca ortalık gerildi.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Işın Karaca, bu sefer de daha güzel görünmek için kalça protezi kullanan bir kadının videosunu paylaştı. Karaca, eğlence amaçlı paylaştığı videoda eleştirilince sessiz kalamadı.
Kalça protezi takan kadının videosunu Instagram hesabından paylaşan Karaca, "Kızlar çok da şey etmeyin. Totolar bile yalan! Vay anasını sayın seyirciler. Ben de sanıyorum ki abla salonda ter döke döke yaptı o totoyu... Yazıklar olsun bizi böyle düşündüren sisteme" dedi.
Karaca'nın paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı da "Her şey yalan, her şey sahte. Bu Instagram sayfalarında yer alan siz sanatçıların resimleri de öyle değil mi? Photoshop yapmadan sayfalarınıza tek bir fotoğrafınızı, yani tek bir gerçeğinizi koyamıyorsunuz. Hayaller ve gerçekler. O halde g..ünü büyütene neden bu kadar şaşırıyorsunuz" yorumunu yaptı.
Gelen yoruma sinirlenen Karaca ise "Şaşırmıyoruz! Dalga geçiyoruz! Photoshop'u herkes yapıyor. Sadece biz sanatçılara saplama lafı. Mümkünse sakinleş şampiyon, tavrın çirkin" cevabını verdi.
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