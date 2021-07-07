'TOSUNCUK': MAĞDURLARIN ZARARLARININ TÜM MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM (1)
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'TOSUNCUK': MAĞDURLARIN ZARARLARININ TÜM MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM (1)

'TOSUNCUK': MAĞDURLARIN ZARARLARININ TÜM MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıktı.

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıktı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi. 

Aydın, sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını, zamanla kendi oyun şirketini Bursa'da kurduğunu, İstanbul'dan gelen yatırımcıların teklifli üzerine İstanbul'da da bayii açığını ve işlerin büyüyerek daha çok üye katıldığını söyledi. 

Aydın ifadesinde Bursa'da mafyavari bir kişi tarafından tehdit edildiğini, yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını iddia etti. 

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Aydın'ın Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet Bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın, sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi. 

MAĞDURLARIN ZARARININ MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM

Aydın "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığından karşılanmasını istiyorum" dedi. 


- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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'TOSUNCUK': MAĞDURLARIN ZARARLARININ TÜM MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM (1) - Haberler
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