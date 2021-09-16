'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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"Tostçu Mahmut" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'da Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü.

Burada bekleyen Kurt'un ailesi ve sevenleri, gözyaşı döktü.

Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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