Toruntay: "Birlikte yürümeye ve büyümeye devam edeceğiz"

10.08.2019 12:42

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kurban Bayramı öncesi Ankara'da BELKA, BUGSAŞ ve BELKO Temsilcileriyle bir araya geldi.

Toruntay, "Yardımlaşma, yakınlaşma ve kardeşlik duygularının perçinlendiği mübarek Kurban Bayramının tüm üyelerimiz, ülkemiz ve İslam alemine iyilikler ve güzellikler getirmesini, barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Görüşmeler sırasında, sendikanın yapısı ve faaliyetleri hakkında BELKA, BUGSAŞ ve BELKO Temsilcilerine bilgiler veren Toruntay, Türkiye genelinde 20 bin üye sayısına ulaştıklarını ve İş kolunda Türkiye'nin en büyük 2.sendikası olduklarını kaydetti. Ankara, Kayseri, Gaziantep, Konya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyon, Antalya Büyükşehir Belediyelerinin bünyesindeki şirketlerde örgütlü olduklarını dile getiren Toruntay, sadece Ankara'da 12 bine yakın üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Mansur Yavaş'a teşekkür

Toruntay, konuşmasında Kurban Bayramı öncesi sendika üyelerine 13 günlük bayram ödemesi yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve şirket yöneticilerine teşekkür ederek, "Hassasiyetleri ve duyarlılıkları için Başkan Mansur Yavaş ve şirket yöneticilerine üyelerimiz adına teşekkürü borç biliyorum. Buğsaş A.Ş. ve Belka A.Ş.'nin Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 13 günlük Bayram ödemesinin ve Belka A.Ş. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı farkların da bayramdan sonra ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bayramdan sonra bu ödemelerin de takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Yetkisiz sendikalara prim vermeyin"

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilere de ilginç bir çağrı yaptı. Toruntay, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın değişmesiyle birlikte ortaya bazı yetkisiz sendikalar çıkıverdi. Daha önceden görmediğimiz, bilmediğimiz ve hiçbir belediyede örgütlü olmayan bu sendikalar işçinin ve işverenin huzurunu bozmak üzere yalan, yanlış vaatlerde bulunuyor ve insanların kafasını karıştırıyorlar. Benim üyelerimizden ricam, bu tür yetkisiz, ne oldukları belli olmayan sendikalara prim verip, muhatap dahi olmasınlar" şeklinde konuştu.

"İyi günde, kötü günde birliğimiz devam edecek"

Öz Taşıma İş Sendikası olarak Türkiye'nin dört bir yanında örgütlü olduklarını ve

Farklı bir sendikacılık anlayışıyla üyelerine hizmet verdiklerini belirten Toruntay, "Türkiye genelinde 21 binin üzerinde üyelerimizle biz büyük bir aileyiz. İyi günde, kötü günde hep birlikte ve üyelerimizin yanında olduk. Üyelerimizin hak ve hukuklarını savunmaya güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu günlere üyelerimizle birlikte geldik. Bundan sonra da birlikte yürümeye ve büyümeye devam edeceğiz. Bu bayram Türkiye genelinde bütün üyelerimize bayramda afiyetle yemeleri için lokum takdim ettik. Kargo ile hepsinin adresine ulaştırdık. Bu konuda üyelerimizin memnuniyetleri bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu duygularla, tüm üyelerimizin, Türk Milletinin ve İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramlarını yürekten kutluyor, bayramın tüm insanlığın, barış, huzur, kardeşlik ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA