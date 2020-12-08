Toroslar'da kesintisiz ve güvenli ulaşım hedefleniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, bir yandan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, bir yandan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde program dahilinde çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gözne ve Arslanköy mahallelerinde kilit parke yol, Aladağ Mahallesi'nde asfalt serim, Korukent Mahallesi'nde sathi kaplama asfalt, Dalakderesi Mahallesi'nde de yol düzenleme çalışmaları yaptı. Ekipler elektrik, doğalgaz, internet, su ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yollara da anında müdahale ederek vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

"İhtiyaç duyulan her yerdeyiz"

İlçenin her noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üst yapı hizmetlerinin aksatılmadan yapıldığını ve kış aylarına hazır olduklarını söyledi. Yılmaz, "Hem bizim tespitlerimiz hem de halkımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçemizde ihtiyaç duyulan yolların bakım ve onarımını yapıyor ve yeni yollar açıyoruz. İlçemizin ulaşımla ilgili eksikliklerini de ihmal etmeyip belli bir program dahilinde yerine getiriyoruz. Yoğun kış mevsimi öncesinde hemşehrilerimizin daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla ilçemizin muhtelif yerlerinde asfalt ve kilit parke yol çalışmalarımızı da hızlandırdık. Amacımız geleceğe dönük, kalıcı hizmetler yapmak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı