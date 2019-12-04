Toros Üniversitesi'nde 'İşkur Kampüste' etkinliği düzenlendi

04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:57

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde Toros Üniversitesi, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ve İş Kulübü işbirliği ile Toros Üniversitesi öğrencilerine yönelik, 'İşkur Kampüste' etkinliği düzenlendi.



Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ve çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı organizasyona ilgi dikkat çekti.



İş ve Meslek Danışmanı Beril Alyamaç'ın moderatörlüğünde düzenlenen 'İş dünyası profesyonelleri üniversitelilerle buluşuyor' paneline katılan konuşmacılar, 'İş hayatının beklentileri, İşkur hizmetleri, CV ve mülakat teknikleri, öğrenim sırasında kariyer fırsatları, lojistik ve imalat sektöründe örnek uygulamalar' gibi konularda bilgi verdiler.



Organizasyon boyunca İşkur İş ve Meslek Danışmanları, üniversitelilere yönelik İşkur hizmetlerini tanıtırken, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ve İş Kulübü iş koçları tarafından 2 gün boyunca 'Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu' işbirliği ile mülakat canlandırmalarının da yapıldığı iş arama becerileri eğitimi verildi.



Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, öğrencilerin yoğun ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iş arama sürecinde üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. İl Müdürlüğü bünyesindeki iş kulübünde, iş koçları tarafından 3 gün toplam 12 saat süren eğitimlerle özgeçmiş hazırlama, mülakat canlandırma gibi eğitimlerle iş arayanlara iş arama becerileri konusunda yetkinlik kazandırıldığını belirten Bozkurt, kariyer günlerinin, iş hayatına yönelik uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler için büyük fırsat olduğunu söyledi. Etkinlikte İş ve Meslek Danışmanı Kubilay Baransel tarafından 'İşkur Kampüs'te sunumu yapıldı.



Toros Üniversitesi Rektörü Korkmazyürek ise iş dünyasının temsilcilerinin öğrencilerle buluşmasının önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin diploma sahibi olmasının tek başına bir anlam ifade etmediğini, diplomanın, mezunları sadece mülakat masasına getirdiğini, mülakat masasından iş dünyasına adım atabilmek için bu tarz bilgi paylaşımlarının önemli olduğunu vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA