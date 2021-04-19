Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur son yolculuğuna uğurlandı

Solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ramazan İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni düzenlendi

3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ramazan İsmail Uygur için, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uygur'un eşi Afet, oğlu Efe ve kızı Ege Uygur'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı katıldı. Torbalılı vatandaşlar da son yolculuğunda Başkan Uygur'un ailesini yalnız bırakmadı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Afet Uygur ile çocukları, taziye dileklerini kabul etti.

"Gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, cenaze töreninde aileye taziye dileklerini ilettikten sonra kürsüde bir konuşma yaptı. Torbalı'ya gelirken kendilerini güzel bir afiş karşıladığını, o afişte 'Hoşgeldiniz' diyerek gülümseyen bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kendisini hastanede ziyaret ettikten sonra gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık. Fakat dün akşam gelen mesaj bizi derinden yaraladı. Topluma, bir kitleye rahatlıkla ifade etmek gerekirse, kendini Torbalı'ya adamış olan bir belediye başkanını bugün sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Aynı yolculuğa hepimiz çıkacağız; bundan kaçma şansı yok. Mevlana bunu bir düğün günü olarak anlamlandırır. Gönül ister ki bütün hizmetlerini yerine getirseydi. Verdiği çabalar, gösterdi emeği Torbalı halkı unutmayacaktır. Ben hepinizin huzurunda ona minnet duygularımı ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Torbalı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Başkan Uygur'un cenazesi ilçede bulunan Hacı Fatma Topalan Camii'ne götürüldü. Burada, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Torbalı Mezarlığı'na defnedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı