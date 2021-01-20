Toprak Dede (Hayrettin Karaca) kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Toprak Dede hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Toprak Dede'yi vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Toprak Dede (Hayrettin Karaca) vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Hayrettin Karaca (Toprak Dede) kimdir, nereli, mesleği neydi, hangi vakfın kurucusudur? Toprak Dede hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

"Toprak Dede" adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı Hayrettin Karaca 20 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da 97 yaşında vefat etmiştir. Peki Toprak Dede kimdir, nereli? Hayatı ve biyografisi sizlerle.

TOPRAK DEDE (HAYRETTİN KARACA) KİMDİR?

Hayrettin Karaca (4 Nisan 1922, Bandırma - 20 Ocak 2020, İstanbul), Türk sanayici ve çevre aktivisti. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir. Hayrettin Karaca bu konuda şöyle konuşmaktadır:

"Ben sanayici olmak istemiyordum. İstediğim edebiyatla ilgilenip kalan zamanımı doğayla iç içe geçirmekti. Fakat o günlerde babamıza karşı çıkmak söz konusu değildi."

Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazine bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır. Kendisiyle yapılan nehir söyleşiden Erozyon Dede- Hayrettin Karaca Kitabı başlıklı bir kitap yayınlanmıştır.

VEFATI

"Toprak Dede" adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı Hayrettin Karaca 20 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da 97 yaşında ölmüştür. Cenazesi 22 Ocak 2020'de Fatih Camii'nden alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.

TOPRAK DEDE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora 1990

Birleşmiş Milletler Çevre Programının 'Global 500 Roll of Honour' Ödülü 1992

Çevre Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı" 1992

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 'Çevre Ödülü' 1993

Uluslararası Lions Club tarafından 'Melvin Jones Fellow Ödülü 1994

Çevre Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" 1994

ODTÜ tarafından 'Felsefe Onur Doktorası' 1995

Ege Üniversitesi "Fahri Doktora"sı 1995

Milli Olimpiyat Komitesi "Fair Play" Ödülü 1996

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Hoşgörü Ödülü" 1996

Atatürk Kültür Merkezi tarafından "Şeref Üyeliği Beratı" 1997

Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora unvanı 1997

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1997

ÇEVRETED tarafından "Çevreted 97 Onur Ödülü" 1997

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "2000 Yılının Öncüleri" Ödülü 1998

Genç Hukukçular Derneği tarafından "Yılın Yurttaşı" Ödülü 1998

Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar Günü nedeniyle "Toprak Baba" unvanı 1998

Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü 1998

BİLSES Vakfı "Çevre Ödülü" 1998

Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından "Yılın Doğa Dostu" Ödülü 1998

Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Adamı" Ödülü 1999

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından "1998 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü" 1999

TBMM Onur Ödülü 2005

Right Livelihood Award 2012(Alternatif Nobel Ödülü)

Birleşmiş Milletler "Orman Kahramanı Ödülü" 2013