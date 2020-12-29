Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu

Tekirdağ'da koronavirüs tedavisi gören kadının öldüğü belirtilerek çocuklarına teslim edilen cenaze, bugün Sakarya'da toprağa verildi. Aile defin işlemlerinin ardından özel hastaneden gelen telefonla şoke oldu. Kadının bugün öldüğü, kendilerine verilen cenazenin başka bir kişiye ait olduğu belirtilince, defnedilen cenaze çıkarıldı.

Tekirdağ'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki Fatma Patan'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ'dan Sakarya'ya getirilen cenaze, bugün Karasu ilçesi Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Defin işleminden yarım saat sonra aldıkları telefonla Patan'ın çocukları neye uğradığını şaşırdı. Defnettikleri kişinin bir başkası olduğunu öğrenen çocuklarına, annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Bunun üzerine savcılık talimatı doğrultusunda mezar tekrar açılarak defnedilen cenaze çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Cenazenin asıl sahipleri Tekirdağ'dan Sakarya'ya doğru yola çıkarken, Fatma Patan'ın cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi.

AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Defnettikleri kadının anneleri olmadığını ve kendi annelerinin 1 gün sonra hayatını kaybettiğini öğrenen aile, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Anneleri Fatma Patan'ın gerçek ölüm sebebini öğrenmek isteyen aile, özel hastane hakkında da suç duyurusunda bulundu. Öte yandan cenazesi karışan ve Sakarya'ya defnedildikten sonra savcılık kararıyla tekrar mezardan çıkartılan Fatma Hallaç'ın ailesinin de Tekirdağ'da savcılığa başvuracağı öğrenildi.

"KOVİD-19 HASTASI OLDUĞU İÇİN UZAKTAN GÖSTERDİLER"

Olayla ilgili konuşan Fatma Patan'ın damadı Enis Usta, "Annem 16 Aralık'ta Yaşam Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 28 Aralık 08.30 itibariyle Yaşam Hastanesi'nde Fatma Patan'ın vefat ettiğini ve hastaneye gelip gerekli işlemleri yapmamızı istediler. Ağabeyimle beraber hastaneye gittik. Fatma Patan'ın ölüm belgeleri hazırlanmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'yle görüşerek cenazenin Karasu'ya naklini istedik. Annemiz Kovid-19 hastası olduğu için sadece uzaktan gösterdiler. Annemiz 15 gündür yoğun bakımda yattığı için hemen gösterip kapattılar zaten" dedi.

"CENAZEMİZİN KARIŞTIĞINI SÖYLEDİLER"

Fatma Patan'ın oğlu Nurettin Patan ise, "Tüm evrakları hazırdı. İmzayı ben attım. Nüfus kağıdını istediler, verdim. 'Aşağıdaki morgdan cenazenizi alın' dediler. Bugün de cenazemizi gömdük, sonra bana bir telefon geldi. 'Cenaze karışmış' dediler, inanamadım. Sonra o kişilere 'resimlerini gönderin' dedim. Annemi yoğun bakımda olduğu için 18 gün görmemiştim. Bugün bizim kendi cenazemiz geldi, diğer tarafta kendi cenazesini aldı gitti. Şimdi hastane ile sorumluları hakkında elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Bu normal bir ölüm değil. 'Korona' diye yaklaştırmadıkları için kim bilir kaç kişi kendisine ait olmayan cenazeleri yanlışlıkla toprağa gömüyor. Korona olduğu için milleti korkutmuşlar " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR