Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda Antalya'da 13 gün boyunca arandıktan sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede 'Ben böyle bir şeyi kabul etmem' diyerek feryat eden acılı anne, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda gömülü halde cansız bedeni bulunan Duygu Çelikten'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i, komşusu V.Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü Çelikten'in cansız bedeni, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cansız bedeni üzerinde bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi.

ZANLILARI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cansız bedenin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cansız bedeni, yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları öğrenildi. Polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışmalarına devam ederken, kadını aracına alan V.Ü.'yü de arama çalışmalarına devam ediliyor.

''ADALET YERİNİ BULACAK''

Çelikten'in cenazesi bugün Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye katılan acılı anne Leyla Çelikten ve kardeşi Anıl Çelikten ayakta durmakta zorlandı. 'Ben böyle bir şeyi kabul etmem' diyerek feryat eden Leyla Çelikten, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Adaletin yerini bulacağını belirten anne Çelikten, "Katil zanlısı yakalanana kadar dik duracağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı