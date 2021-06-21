Toplam kaç parti var? 2021 toplam kaç siyasi parti bulunuyor? Türkiye'deki tüm siyasi partiler nelerdir? Partiler ve genel başkanları!

Ülkemizde toplam kaç siyasi parti var merak ediliyor. 2021 yeni siyasi partiler neler? 2021 kaç parti var? Güncel toplamda kaç siyasi parti bulunmaktadır? Ülkemizde toplam kaç siyasi parti vardır? Türkiye'de kaç siyasi parti seçimlere girecek? En yakın seçimlerde kaç parti bulunacak? Siyasi partiler ve genel başkanları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Ülkemizde yer alan siyasi partiler nelerdir merak edildi. Hangi partinin kaç yılında kurulmuştur? Yeni kurulan siyasi partiler nelerdir? Siyasi partiler ve başkanları kimlerdir? Siyasi partilerin genel başkanları kimlerdir? Toplam kaç parti var? 2021 toplam kaç siyasi parti bulunuyor? Türkiye'deki tüm siyasi partiler nelerdir? Partiler ve genel başkanları! Yazımızdan okuyabilirsiniz...

SİYASİ PARTİLER HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye, başkanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilmektedir ve 1945 yılından beri çok partili sistem uygulanmaktadır. Siyasi partilerin kuruluşları, teşkilatlanmaları, işleyişleri, faaliyetleri ve denetlenmeleri gibi esaslar 22 Nisan 1983 tarihinde kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu ile düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes yasa ile belirlenen şartları sağladığı sürece önceden izin almaksızın siyasi parti kurma hakkına sahiptir.

Büyük partiler, genel seçimlerde oyların %10'undan fazlasını alan ve parlamentoda temsil edilen siyasi taraf olarak tanımlanmaktadır. Küçük partilerin isimleri eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun şartlarını yerine getirirse oy pusulalarında bulunur.

Türkiye'de etkin parti sayısı her yıl değişkenlik göstermektedir. Bir yıl içinde birçok parti kurulurken, bazıları da çeşitli nedenlerle siyasetten çekilmektedir. Etkin parti sayı çeltiğini İçişleri Bakanlığı tutmaktadır. Çünkü, her parti kuruluşu sırasında İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verir ve İçişleri Bakanlığı partilerin kongrelerini yapıp yapmadığını ve sürekliliğini takip eder. 2021 yılı itibarıyla 105 parti etkin durumda bulunmaktadır.

Etkin olmaktan kasıt, siyasi düşüncelerini ortaya koymaya devam eden ve olağan toplantılarını yapan parti anlamındadır. Bunun yanında bu partilerin seçime girebilmesi için yasalara göre, 41 ilde örgütlenmesi gerekmektedir. Ancak etkin olan partilerin birçoğu bu yeter sayıya sahip de değildir. Bazıları da "tabela partisi" olarak nitelendirilen, pek bir etkinlikte bulunmayan partilerdir. Bunun yanında "küçük parti" olarak tanımlanan ama siyasi arenada etkili olan partiler de mevcuttur.

TOPLAM KAÇ PARTİ VARDIR?

Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin toplam sayısı 13 'dür . Bu partiler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, TİP, DP, BBP, DEVA, DBP, SP ve YP partileridir. Bunun dışında seçime katılma şartlarını yerine getiren 11 parti daha vardır.

Toplam siyasi partilerin sayısı ise 99 'dur . Kısacası 2021 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı toplam 99 tane siyasi parti bulunmaktadır. Şimdi bu partilerin isimlerini ve genel başkanlarının isimlerini sizlere aktaralım.

TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PARTİLER NELERDİR?

Türkiye'deki siyasi partilerin isimleri ve genel başkanları şu şekilde:

AK Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi : Recep Tayyip Erdoğan

Adalet ve Kalkınma Partisi : Recep Tayyip Erdoğan CHP : Cumhuriyet Halk Partisi : Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi : Kemal Kılıçdaroğlu HDP : Halkların Demokratik Partisi : Mithat Sancar & Pervin Buldan

Halkların Demokratik Partisi : Mithat Sancar & Pervin Buldan MHP : Milliyetçi Hareket Partisi : Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi : Devlet Bahçeli İYİ Parti : İYİ Parti : Meral Akşener

İYİ Parti : Meral Akşener Memleket : Memleket Partisi : Muharrem İnce

Memleket Partisi : Muharrem İnce TİP : Türkiye İşçi Partisi : Erkan Baş

Türkiye İşçi Partisi : Erkan Baş DP : Demokrat Parti : Gültekin Uysal

Demokrat Parti : Gültekin Uysal BBP : Büyük Birlik Partisi : Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi : Mustafa Destici DEVA : Demokrasi ve Atılım Partisi : Ali Babacan

Demokrasi ve Atılım Partisi : Ali Babacan DBP : Demokratik Bölgeler Partisi : Salihe Aydeniz & Keskin Bayındır

Demokratik Bölgeler Partisi : Salihe Aydeniz & Keskin Bayındır SP : Saadet Partisi : Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi : Temel Karamollaoğlu YP : Yenilik Partisi : Öztürk Yılmaz

2021 yılı itibarıyla seçime katılma şartlarını yerine getiren partiler ve genel başkanları:

ANAP : Anavatan Partisi : İbrahim Çelebi

BTP : Bağımsız Türkiye Partisi : Hüseyin Baş

DSP : Demokratik Sol Parti : Önder Aksakal

GP : Gelecek Partisi : Ahmet Davutoğlu

GP : Genç Parti : Hakan Uzan

HÜDA PAR : Hür Dava Partisi : İshak Sağlam

MYP : Muhafazakar Yükseliş Partisi : Engin Yılmaz

SOL Parti : SOL Parti : Önder İşleyen

TKP : Türkiye Komünist Partisi : Ali Rıza Aydın

VP : Vatan Partisi : Doğu Perinçek

YRP : Yeniden Refah Partisi : Fatih Erbakan

2021 yılı itibarıyla İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı diğer siyasi partiler ve başkanları:

AB PARTİ : Adalet Birlik Partisi : İrfan Uzun

AP : Adalet Partisi : Vecdet Öz

ASP : As Parti : Cavit Kayıkcı

AYP : Ayyıldız Partisi : Serap Gülhan

BCP : Bağımsız Cumhuriyet Partisi : Hakkı Karğın

BEP : Barış ve Eşitlik Partisi : Hüseyin Alpay

DEVRİMCİ PARTİ : Birleşik Devrimci Parti : Elif Torun Öneren

BÜYÜK : Büyük Türkiye Partisi

CİHAP : Cihan Partisi : Kürşad Emre Öğretmek :

ÇDP : Çoğulcu Demokrasi Partisi : Faruk Arslandok

DGP : Demokratik Genç Parti

DEZA-PAR : Demokrasi Zamanı Partisi : Düzgün Dilaver Eren

DİP : Devrimci İşçi Partisi : Sungur Savran

DSİP : Devrimci Sosyalist İşçi Partisi : Meltem Oral, Şenol Karakaş

DYP : Doğru Yol Partisi : Çetin Özaçıkgöz

ENPA : Ebedi Nizam Partisi : Bekir Sıtkı Karaduman

EMEP : Emek Partisi : Ercüment Akdeniz

EHP : Emekçi Hareket Partisi : Hakan Öztürk

ETP : Engelsiz Türkiye Partisi : Muharrem Parmaksız

EÇP : Esnaf ve Çiftçi Partisi : Fatma Türkan Sürmeli

ESP : Ezilenlerin Sosyalist Partisi : Özlem Gümüştaş, Şahin Tümüklü

GDP : Gelişim ve Demokrasi Partisi : Özlem Ağırman

GAP : Genç Anadolu Partisi : Ali Alemdaroğlu

GBP : Güç Birliği Partisi : Ali Karnap

GAAP : Güven Adalet ve Aydınlık Partisi : Zeynep Göksu

HAP : Hak ve Adalet Partisi : Yiğit Zeki Öztürk

HAK Parti : Hak ve Hakikat Partisi : Dursun Güneş

HHP : Hak ve Huzur Partisi : Gürsel Yıldız

HAK-PAR : Hak ve Özgürlükler Partisi : Abdullatif Epözdemir

HKP : Halkın Kurtuluş Partisi : Nurullah Ankut

İLK Parti : İlkeler ve Değerler Partisi : Eran Tapan

İDP : İşçi Demokrasisi Partisi : Oktay Çelik

İKEP : İşçinin Kendi Partisi : Cemal Bilgin

KP : Kadın Partisi : Benal Yazgan

LDP : Liberal Demokrat Parti : Gültekin Tırpancı

MEP : Merkez Parti : Abdurrahim Karslı

MİLLET : Millet Partisi : Aykut Edibali

MMP : Millî Mücadele Partisi : Ahmet Kaya

MHHP : Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi : Musa Ünal

OSMANLI : Osmanlı Partisi : İbrahim Ünye

ÖTÜKEN : Ötüken Birliği Partisi : Çağatay Körüklü

ÖSP : Özgürlük ve Sosyalizm Partisi : Sinan Çiftyürek

SAĞDUYU : Sağduyu Partisi : Mehmet Yücel Ağargün

SEP : Sosyalist Emekçiler Partisi : Güneş Gümüş

SYKP : Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi : Canan Yüce, Cavit Uğur

1920 TKP : Toplumcu Kurtuluş Partisi : Şener Ataş

TURAN : Turan Hareket Partisi : Varol Esen

TBP : Türk Birliği Partisi : Hurşit Yiğit

TURKUAZ IŞIK : Türk ve Dünya Birliği Partisi : Kibar Tavasav

TDP : Türkiye Değişim Partisi : Mustafa Sarıgül

TEKP : Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi : Vehbi Şahin

TİKP : Türkiye İşçi Köylü Partisi : İsmail Durna

TKH : Türkiye Komünist Hareketi : Aysel Tekerek

TSİP : Türkiye Sosyalist İşçi Partisi : Turgut Koçak

ULUSAL : Ulusal Parti : Gökçe Fırat Çulhaoğlu

UP : Umut Partisi : Abdulkadir Bozkurt

UYANIŞ : Uyanış Partisi

ÜLKEM-P : Ülkem Partisi : Neşet Doğan

YENİ DÜNYA : Yeni Dünya Partisi : Emanullah Gündüz

YSGP : Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi : Sevil Turan, Sinan Tutal

YYP : Yeni Yol Partisi : Hasan Güral

YURT-P : Yurt Partisi : Sadettin Tantan

YÜCE DİRİ-P : Yüce Diriliş Partisi : Ahmet Sezai Karakoç