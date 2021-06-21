Toplam kaç parti var? 2021 toplam kaç siyasi parti bulunuyor? Türkiye'deki tüm siyasi partiler nelerdir? Partiler ve genel başkanları!
Ülkemizde toplam kaç siyasi parti var merak ediliyor. 2021 yeni siyasi partiler neler? 2021 kaç parti var? Güncel toplamda kaç siyasi parti bulunmaktadır? Ülkemizde toplam kaç siyasi parti vardır? Türkiye'de kaç siyasi parti seçimlere girecek? En yakın seçimlerde kaç parti bulunacak? Siyasi partiler ve genel başkanları kimlerdir? Detaylar haberimizde...
Ülkemizde yer alan siyasi partiler nelerdir merak edildi. Hangi partinin kaç yılında kurulmuştur? Yeni kurulan siyasi partiler nelerdir? Siyasi partiler ve başkanları kimlerdir? Siyasi partilerin genel başkanları kimlerdir? Toplam kaç parti var? 2021 toplam kaç siyasi parti bulunuyor? Türkiye'deki tüm siyasi partiler nelerdir? Partiler ve genel başkanları! Yazımızdan okuyabilirsiniz...
SİYASİ PARTİLER HAKKINDA BİLGİLER
Türkiye, başkanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilmektedir ve 1945 yılından beri çok partili sistem uygulanmaktadır. Siyasi partilerin kuruluşları, teşkilatlanmaları, işleyişleri, faaliyetleri ve denetlenmeleri gibi esaslar 22 Nisan 1983 tarihinde kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu ile düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes yasa ile belirlenen şartları sağladığı sürece önceden izin almaksızın siyasi parti kurma hakkına sahiptir.
Büyük partiler, genel seçimlerde oyların %10'undan fazlasını alan ve parlamentoda temsil edilen siyasi taraf olarak tanımlanmaktadır. Küçük partilerin isimleri eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun şartlarını yerine getirirse oy pusulalarında bulunur.
Türkiye'de etkin parti sayısı her yıl değişkenlik göstermektedir. Bir yıl içinde birçok parti kurulurken, bazıları da çeşitli nedenlerle siyasetten çekilmektedir. Etkin parti sayı çeltiğini İçişleri Bakanlığı tutmaktadır. Çünkü, her parti kuruluşu sırasında İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verir ve İçişleri Bakanlığı partilerin kongrelerini yapıp yapmadığını ve sürekliliğini takip eder. 2021 yılı itibarıyla 105 parti etkin durumda bulunmaktadır.
Etkin olmaktan kasıt, siyasi düşüncelerini ortaya koymaya devam eden ve olağan toplantılarını yapan parti anlamındadır. Bunun yanında bu partilerin seçime girebilmesi için yasalara göre, 41 ilde örgütlenmesi gerekmektedir. Ancak etkin olan partilerin birçoğu bu yeter sayıya sahip de değildir. Bazıları da "tabela partisi" olarak nitelendirilen, pek bir etkinlikte bulunmayan partilerdir. Bunun yanında "küçük parti" olarak tanımlanan ama siyasi arenada etkili olan partiler de mevcuttur.
TOPLAM KAÇ PARTİ VARDIR?
Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin toplam sayısı 13 'dür. Bu partiler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, TİP, DP, BBP, DEVA, DBP, SP ve YP partileridir. Bunun dışında seçime katılma şartlarını yerine getiren 11 parti daha vardır.
Toplam siyasi partilerin sayısı ise 99 'dur. Kısacası 2021 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı toplam 99 tane siyasi parti bulunmaktadır. Şimdi bu partilerin isimlerini ve genel başkanlarının isimlerini sizlere aktaralım.
TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PARTİLER NELERDİR?
Türkiye'deki siyasi partilerin isimleri ve genel başkanları şu şekilde:
- AK Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi : Recep Tayyip Erdoğan
- CHP : Cumhuriyet Halk Partisi : Kemal Kılıçdaroğlu
- HDP : Halkların Demokratik Partisi : Mithat Sancar & Pervin Buldan
- MHP : Milliyetçi Hareket Partisi : Devlet Bahçeli
- İYİ Parti : İYİ Parti : Meral Akşener
- Memleket : Memleket Partisi : Muharrem İnce
- TİP : Türkiye İşçi Partisi : Erkan Baş
- DP : Demokrat Parti : Gültekin Uysal
- BBP : Büyük Birlik Partisi : Mustafa Destici
- DEVA : Demokrasi ve Atılım Partisi : Ali Babacan
- DBP : Demokratik Bölgeler Partisi : Salihe Aydeniz & Keskin Bayındır
- SP : Saadet Partisi : Temel Karamollaoğlu
- YP : Yenilik Partisi : Öztürk Yılmaz
2021 yılı itibarıyla seçime katılma şartlarını yerine getiren partiler ve genel başkanları:
ANAP : Anavatan Partisi : İbrahim Çelebi
BTP : Bağımsız Türkiye Partisi : Hüseyin Baş
DSP : Demokratik Sol Parti : Önder Aksakal
GP : Gelecek Partisi : Ahmet Davutoğlu
GP : Genç Parti : Hakan Uzan
HÜDA PAR : Hür Dava Partisi : İshak Sağlam
MYP : Muhafazakar Yükseliş Partisi : Engin Yılmaz
SOL Parti : SOL Parti : Önder İşleyen
TKP : Türkiye Komünist Partisi : Ali Rıza Aydın
VP : Vatan Partisi : Doğu Perinçek
YRP : Yeniden Refah Partisi : Fatih Erbakan
2021 yılı itibarıyla İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı diğer siyasi partiler ve başkanları:
AB PARTİ : Adalet Birlik Partisi : İrfan Uzun
AP : Adalet Partisi : Vecdet Öz
ASP : As Parti : Cavit Kayıkcı
AYP : Ayyıldız Partisi : Serap Gülhan
BCP : Bağımsız Cumhuriyet Partisi : Hakkı Karğın
BEP : Barış ve Eşitlik Partisi : Hüseyin Alpay
DEVRİMCİ PARTİ : Birleşik Devrimci Parti : Elif Torun Öneren
BÜYÜK : Büyük Türkiye Partisi
CİHAP : Cihan Partisi : Kürşad Emre Öğretmek :
ÇDP : Çoğulcu Demokrasi Partisi : Faruk Arslandok
DGP : Demokratik Genç Parti
DEZA-PAR : Demokrasi Zamanı Partisi : Düzgün Dilaver Eren
DİP : Devrimci İşçi Partisi : Sungur Savran
DSİP : Devrimci Sosyalist İşçi Partisi : Meltem Oral, Şenol Karakaş
DYP : Doğru Yol Partisi : Çetin Özaçıkgöz
ENPA : Ebedi Nizam Partisi : Bekir Sıtkı Karaduman
EMEP : Emek Partisi : Ercüment Akdeniz
EHP : Emekçi Hareket Partisi : Hakan Öztürk
ETP : Engelsiz Türkiye Partisi : Muharrem Parmaksız
EÇP : Esnaf ve Çiftçi Partisi : Fatma Türkan Sürmeli
ESP : Ezilenlerin Sosyalist Partisi : Özlem Gümüştaş, Şahin Tümüklü
GDP : Gelişim ve Demokrasi Partisi : Özlem Ağırman
GAP : Genç Anadolu Partisi : Ali Alemdaroğlu
GBP : Güç Birliği Partisi : Ali Karnap
GAAP : Güven Adalet ve Aydınlık Partisi : Zeynep Göksu
HAP : Hak ve Adalet Partisi : Yiğit Zeki Öztürk
HAK Parti : Hak ve Hakikat Partisi : Dursun Güneş
HHP : Hak ve Huzur Partisi : Gürsel Yıldız
HAK-PAR : Hak ve Özgürlükler Partisi : Abdullatif Epözdemir
HKP : Halkın Kurtuluş Partisi : Nurullah Ankut
İLK Parti : İlkeler ve Değerler Partisi : Eran Tapan
İDP : İşçi Demokrasisi Partisi : Oktay Çelik
İKEP : İşçinin Kendi Partisi : Cemal Bilgin
KP : Kadın Partisi : Benal Yazgan
LDP : Liberal Demokrat Parti : Gültekin Tırpancı
MEP : Merkez Parti : Abdurrahim Karslı
MİLLET : Millet Partisi : Aykut Edibali
MMP : Millî Mücadele Partisi : Ahmet Kaya
MHHP : Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi : Musa Ünal
OSMANLI : Osmanlı Partisi : İbrahim Ünye
ÖTÜKEN : Ötüken Birliği Partisi : Çağatay Körüklü
ÖSP : Özgürlük ve Sosyalizm Partisi : Sinan Çiftyürek
SAĞDUYU : Sağduyu Partisi : Mehmet Yücel Ağargün
SEP : Sosyalist Emekçiler Partisi : Güneş Gümüş
SYKP : Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi : Canan Yüce, Cavit Uğur
1920 TKP : Toplumcu Kurtuluş Partisi : Şener Ataş
TURAN : Turan Hareket Partisi : Varol Esen
TBP : Türk Birliği Partisi : Hurşit Yiğit
TURKUAZ IŞIK : Türk ve Dünya Birliği Partisi : Kibar Tavasav
TDP : Türkiye Değişim Partisi : Mustafa Sarıgül
TEKP : Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi : Vehbi Şahin
TİKP : Türkiye İşçi Köylü Partisi : İsmail Durna
TKH : Türkiye Komünist Hareketi : Aysel Tekerek
TSİP : Türkiye Sosyalist İşçi Partisi : Turgut Koçak
ULUSAL : Ulusal Parti : Gökçe Fırat Çulhaoğlu
UP : Umut Partisi : Abdulkadir Bozkurt
UYANIŞ : Uyanış Partisi
ÜLKEM-P : Ülkem Partisi : Neşet Doğan
YENİ DÜNYA : Yeni Dünya Partisi : Emanullah Gündüz
YSGP : Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi : Sevil Turan, Sinan Tutal
YYP : Yeni Yol Partisi : Hasan Güral
YURT-P : Yurt Partisi : Sadettin Tantan
YÜCE DİRİ-P : Yüce Diriliş Partisi : Ahmet Sezai Karakoç