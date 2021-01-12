Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden Dr. Filiz Çağman toprağa verildi
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Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden Dr. Filiz Çağman toprağa verildi

12.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:54

Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden, minyatür uzmanı Dr. Filiz Çağman (81), son yolculuğuna uğurlandı.

Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden, minyatür uzmanı Dr. Filiz Çağman (81), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kalp yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Çağman'ın cenazesi, Hacılarezanı (Çamlık) Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Çağman, Bakanlar Kurulu kararıyla içerisinde Osmanlı dahiliye nazırlarından Pertev Paşa, Yeniçeriağası Mahmut Paşa, kadılar ile bilim ve ilim adamlarına ait 30'a yakın mezar taşı ile Mimar Sinan'ın torunu Fatma Hanım, Edirne araştırmacısı Dr. Rifat Osman Tosyavizade'nin kabirlerinin de bulunduğu alana defnedildi.

Sağanak altındaki törene, Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ayasofya Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu, tarihçi Murat Bardakçı, Topkapı Sarayı Müzesi eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve Çağman'ın yakınları katıldı.

Dr. Çağman'ın özgeçmişi

El yazması ve minyatür sanatının dünyadaki önemli uzmanlarından Filiz Çağman, 1940 yılında Edirne'de doğdu.

Çağman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Enstitüsü Türk ve İslam kürsüsünden 1964 yılında mezun oldu.

1964-1997 yılları arasında Topkapı Sarayı Yazma Eserler Kütüphanesi'nde el yazma kitap, minyatür, hat sanatları uzmanı olarak çalışan Çağman, 1997 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev aldı. Çağman bu görevini emekli olduğu 2005 yılına kadar sürdürdü.

Çağman, daha sonra geldiği Edirne'de bilimsel çalışmalarına devam etti.

Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden Dr. Filiz Çağman toprağa verildi
Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden Dr. Filiz Çağman toprağa verildi
Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden Dr. Filiz Çağman toprağa verildi
Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürlerinden Dr. Filiz Çağman toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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