Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, isim vermeden Arınç'ın damadını hedef aldı

19.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:50

İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı, cezaevinden gönderdiği mektupta isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BAŞKA SİYASİLERİN DAMATLARI İLE KARŞILAŞTIRILDIM"

Kadir Topbaş'ın damadı olmasının bedelini ödediğini belirten Kavurmacı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'na yadığı mektupta "Kayınpederimin Kadir Topbaş olması nedeniyle günah keçisi ilan edildim. Başka siyasilerin damatları ile karşılaştırıldım. Adeta kategorize edildim" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Kavurmacı

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kavurmacı, geçtiğimiz aylarda geçirdiği epilepsi krizi sonrası ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılıp gözetim altında alınmıştı. 20 Ağustos Salı gecesi saat 23: 06'da cezaevine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığına dair rapora göre Kavurmacı, 5 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulmuştu.

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter

EKREM YETER BERAAT ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verilmişti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, beraat kararının gerekçesi olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderine ait kitapların ele geçirilmesinin ise örgütsel ilişkiyi ortaya koyar mahiyette olmadığını söylemişti.

EKREM YETER'İN MAHKEMEDEKİ İFADESİ

Mahkemenin hakkında beraat kararı verdiği Ekrem Yeter'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıkmıştı. Yeter, mahkemede verdiği ifadede "17-25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldım" demişti.