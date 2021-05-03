Tonik Nedir ve Ne İşe Yarar? Tonik Nasıl Kullanılır ve Faydaları Hakkında Bilgiler

Tonik, cildin temiz tutulması için üretilmiş losyonlara verilen addır.

Tonik, cildin temiz tutulması için üretilmiş losyonlara verilen addır. Cildi arındıran ve derinlemesine temizleyen bu ürünler yağlı alanlarda da etkili olmaktadır. Genellikle kozmetikte kullanılan pek çok tonik, antiseptik olma özelliği barındırır. Bu özellik sayesinde ciltte herhangi bir hasar veya bir cilt problemi meydana gelmeden temizleme sağlanır.

Tonik Nedir?

Cildin temizlenmesi ve gözeneklerin açılmasıyla amacıyla üretilmiş, antiseptik özellikle losyonlar tonik olarak adlandırılır. Tonikler her cilt için farklı özellikte olup kullanım amaçlarına göre içeriklerde farklı maddeler barındırırlar. Cilt dokusunun güzelleştirilmesi ve parlak bir görünüm elde etme toniklerin kullanımındaki öncelikli hedeftir. Bu sayede cildin yağlı görünümü ortadan kalkarken parlaklık ve ferahlık dengeli bir bütünlük ile cilde yansımış olur.

Tonik Ne İşe Yarar?

Tonikler cildi güzelleştiren ve cilde parlaklık kazandıran ürünlerdir. Yaşlanma, yorgunluk gibi cilde yansıyan problemlerin oluşum hızını yavaşlatan, dış faktörlere bağlı olarak cildin dokusunun tahribatını engelleyen ve bu ürünler aynı zamanda sivilcelerde de etkili olmaktadır. Gözeneklerin küçültülmesini ve cildin sıkılaşmasını da sağlayan tonikler cilt bakımı amacıyla kullanılırlar. Toniklerin bir diğer etki alanı da fazla yağın emilmesini sağlamaktır. Bu sayede ciltteki yağlanmanın neden olduğu sivilce, akne ve siyah noktaların da oluşumları yavaşlar. Tonikler cilt tiplerine göre farklı şekillerde kullanılırlar.

Tonik Nasıl Kullanılır?

Toniği kullanmak için öncelikle cildin temizlenmesi gerekir. Gerekli temizlik işlemi yapıldıktan sonra tonik bir pamuğun üzerine damlatılır. Aşırı miktarda damlatma işlemini uygulamaktan kaçınılmalıdır. Bu işlem sonrasında cilde dairesel hareketlerle masaj yapar gibi toniğin sürülmesi gerçekleştirilir. Pamuk kirlenene kadar işleme devam ettirilir. Tercihe göre serum veya nemlendirici ürünler de toniğin kullanımının sona ermesinden sonra cilde uygulanabilir. Tonik kullanımını günlük veya cilt özelliğine göre haftalık olarak kullanılabilir.

Toniğin Faydaları

Tonikler cildi tazeler ve derinlemesine arınma sağlar. Özellikle yağlı ve karma cilt tiplerinde nemli ve sağlıklı bir görünüm için tonik kullanımı oldukça yaygındır. Olgun ciltlerde tonikler kırışıklıkların oluşum sürecini yavaşlatır ve ciltte meydana gelen lekeler üzerinde etkili olur. Ortalama 24 saat boyunca cilde nemlilik kazandıran tonikler cildi yumuşatma özelliği de içerirler. Tüm cilt tiplerinde cilt dokusunda yenilik ve dolgunluk toniğin olumlu etkilerinden bazılarıdır. Başta yağlı ve hassas ciltler olmak üzere tüm cilt tipleri için uygulanan toniklerin ciltteki ölü tabaka üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir.

Tonik kullanımı aynı zamanda kişinin yüz çevresinde ferahlamış ve arınmış bir his bırakır. Kullanımı sırasında da ciltteki mevcut kirin atıldığının fark edilmesi mümkündür. Toniğin kullanıldığı pamuğun üzerinde biriken kir cildin tıkalı gözeneklerinin ve yağlanma sonucu oluşmuş olumsuz dış etkilerinin bir sonucudur. Mevcut pamuğun birden fazla defa cilt yüzeyinde kullanılmaması gerekir. Cildin temizlenmesi, gözeneklerin açılması, nem dengesinin sağlanması, arınması ve parlatılması toniklerin öncelikli etkileri arasında dikkat çeken özelliklerin başında gelmektedir.

Kaynak: Hürriyet