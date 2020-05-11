Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!
11.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:20

Türk edebiyat ve şiir yazının en önemli isimlerinden biri olan Tomris Uyar sosyal medyada gündem oldu ve herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!

Tomris Uyar, Türk edebiyatının bir dönümüne eserleriyle, şiirleyile , aşklarıyla ve yaşamıyla damga vurmuş bir isimdir. Tomris Uyar herkes tarafından sevilen ve beğenilen bir şairdir. Kendisi gibi şair olan bir diğer isim Turgut Uyar ile evli olan Tomris Uyar'ın hayatı ve eserleri her zaman merak ediliyor ve beenilerek okunuyor. Tomris Uyar ile ilgili merak edilenler haberimizde.

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003)[1] Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!
TOMRİS UYAR

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

TOMRİS UYAR ESERLERİ NELER?

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı Haber
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Haber
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler Haber
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sinem Kobal Ersin Korkut
Spor Arda Turan Fatih Terim Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Çocuk Silah Galatasaray
Şu an buradasınız: Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 10:26:07. #1.14#
title