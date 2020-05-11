Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!

Türk edebiyat ve şiir yazının en önemli isimlerinden biri olan Tomris Uyar sosyal medyada gündem oldu ve herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar eserleri nelerdir? Tomris Uyar kaç yaşında ve nereli? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi!

Tomris Uyar, Türk edebiyatının bir dönümüne eserleriyle, şiirleyile , aşklarıyla ve yaşamıyla damga vurmuş bir isimdir. Tomris Uyar herkes tarafından sevilen ve beğenilen bir şairdir. Kendisi gibi şair olan bir diğer isim Turgut Uyar ile evli olan Tomris Uyar'ın hayatı ve eserleri her zaman merak ediliyor ve beenilerek okunuyor. Tomris Uyar ile ilgili merak edilenler haberimizde.

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003)[1] Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

TOMRİS UYAR

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

TOMRİS UYAR ESERLERİ NELER?

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)