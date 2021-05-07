Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var
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Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Elazığ'da intihar eden üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman'la ilgili önemli bir iddia ortaya atmıştı. Üniversite öğrencisi Kaharman'ın jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı ve ertesi gün ise ölü bulunduğunu öne süren Peker'in iddiasına ilk yalanlama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmişti. İddialarının odağındaki isim Tolga Ağar ise bugün konuştu ve şahısla uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığını söyledi

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, dün sosyal medyadan servis ettiği videoda, Yeldana Kaharman isimli üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuştu. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ı hedefe koyan Peker, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: BİZE HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR

Sedat Peker'in bu iddiasına ilk yalanlama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmiş ve yapılan yazılı açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denilmişti.

Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in kendisine yönelik iddialarına yanıt: Şahısla uzaktan yakından ilgim yok
AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM TOLGA AĞAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Peker'in iddialarının odağındaki isim AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ise bugün konuştu. İddiaları yalanlayan Ağar, Yeldana Kaharman ile ilgili uzaktan veya yakından hiç bir ilgisi bulunmadığını ve hukuki işlemleri başlatacağını açıkladı.

İşte Ağar'ı açıklamasının detayları;

"Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım. Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. 'Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir' yani 'Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır' kamuoyuna saygılarımla sunarım."

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Peker'in Twitter hesabından paylaşılan ve "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)" ifadelerinin yer aldığı videoda, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Partili vekil Tolga Ağar için dikkat çekici iddialar yer almıştı.

"HERKES BİLİYOR KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR"

Peker, şu ifadeleri kullanmıştı: "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in kendisine yönelik iddialarına yanıt: Şahısla uzaktan yakından ilgim yok
Yeldana Kaharman.

EVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

28 Mart 2019 tarihinde Elazığ'da TV program sunuculuğu yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman (21), mutfakta kendini asarak intihar etmişti. Genç kızın ev arkadaşı, sabah Kaharman'ın cansız bedenini görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Genç sunucunun cenazesi polisin inceleme sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılarak otopsisi yapılmış, olayda bir şüphe bulunmamıştı.

Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var
Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var
Kılıçlar çekildi! Tolga Ağar'dan kendisi için demediğini bırakmayan Sedat Peker'e yanıt var
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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