Tokyo Olimpiyatlarının iptalini isteyen çevrim içi dilekçeye verilen imza 450 bini geçti
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Tokyo Olimpiyatlarının iptalini isteyen çevrim içi dilekçeye verilen imza 450 bini geçti

Tokyo Olimpiyatlarının iptalini isteyen çevrim içi dilekçeye verilen imza 450 bini geçti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) insan yaşamını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatlarının iptalini talep eden çevrim içi dilekçe 450 binden fazla imzalandı.

Japonya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) insan yaşamını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatlarının iptalini talep eden çevrim içi dilekçe 450 binden fazla imzalandı.

Mayıs ayında Japonya Eski Barolar Birliği Başkanı Utsunomiya Kenji'nin açtığı "Hayatımızı Korumak için Tokyo Olimpiyatlarını İptal Et" başlıklı dilekçeye şimdiye kadar 450 binden fazla imza verildi.

Çevrim içi dilekçeyi Tokyo Metropol Valiliğine ulaştıran Utsunomiya, açılış seremonisi bir hafta sonra yapılacak olimpiyatlara yönelik, salgının ilerleyişinin turnuvanın gidişatını etkileyebileceğini söyledi.

Ulaşılan imza sayısı sonrası olimpiyatların iptaline yönelik alınacak "cesur kararın tam vakti" olduğunu savunan Utsunomiya, turnuvanın ilk aşamada planladığı hedefinden saptığını öne sürdü.

Hükümetin 22 Ağustos'a dek başkent Tokyo'da Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanacağı kararını anımsatan Utsunomiya, bu şartlarda uluslararası organizasyonun düzenlenmesini "mantık dışı" olarak niteledi.

Utsunomiya, "Turnuva esnasında salgının yayılması hızlanırsa, sağlık kuruluşları kapasitesinin son noktasına ulaşır ve kurtarılabilecek hayatlar kurtarılamaz hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
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