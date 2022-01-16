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Tokat'tın Almus ilçesinde eğitime kar engeli

Tokat'tın Almus ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, iki gündür Tokat genelinde hava şartlarının kötü olduğunu söyledi.

İl genelinde iki gündür aralıklarla kar yağdığını ifade eden Küçükali, "Almus ilçemizde hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi. Reşadiye ilçesinde de sadece taşımalı eğitim yapılan okullar hava şartları nedeniyle tatil edildi." diye konuştu.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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