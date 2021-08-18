Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği
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Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği

Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'tan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülere destek olmak amacıyla 105 küçükbaş ile 4 büyükbaş hayvan gönderildi.

Tokat'tan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülere destek olmak amacıyla 105 küçükbaş ile 4 büyükbaş hayvan gönderildi.

Artova Kaymakamlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından "Paylaşarak Büyüyoruz, Yaranızı Sarmaya Geliyoruz" başlığındaki yardım projesi düzenlendi. Vatandaşlar Manavgat'ta hayvanları yanan besicilere gönülden destek verdi. Çiftçilerinin bağışları ile 105 adet küçükbaş, 4 adet büyükbaş hayvan ile kaba yem toplandı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Türk, Manavgat'ta yaşanan orman yangında hayvanları yanan besicilere destek olmak için yola çıktıklarını söyledi. Köylerde yaylalarda çiftçilerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Türk, "Çiftçilerimize projemizi anlattık. Gönüllerinden ne kopuyorsa 1-2 tane küçükbaş veren çiftçilerimiz oldu. 'Siz gelmediniz sizi bize rabbim gönderdi' diyen çiftçimiz, doğmamış çocuğuna' O da hayırsever olur' niyeti ile hayvan bağışlayan yeni evli çiftimiz oldu. Çiftçilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız yaraları bir nebze olsun sarabilmek, acıya ortak olabilmek, yerelde farkındalık, ulusal bazda bir ve beraber olduğumuzu millete ulus olarak göstermek istedik" dedi.

Küçükbaş hayvan bağışında bulunan Dilaver Bıyık ise duygularının dile getirerek, "Biz Türkiye'yiz, tek yürek, tek millet, tek bayrak. Yangın oldu orada ormanlar hayvanlar yandı. Ama bizimde 81 milyon olarak canımız yandı. Bu kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşların bağışları ile toplanan hayvanlar okunan duaların ardından tıra yüklenerek Manavgat'a gönderildi. İlçe tarım müdürlüğü önünde düzenlen törene Tokat Vali Yarımcısı Osman Sarı başta olmak üzere ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. - TOKAT

Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği
Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği
Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği
Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği
Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tokat'tan Manavgat'taki yangın mağduru çiftçilere canlı hayvan desteği - Haberler
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