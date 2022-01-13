Tokat'tan kısa kısa

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) değerlendirme toplantısı yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite akademik personeli ile bir araya geldi.

Toplantıda Şahin, üniversite genel değerlendirmesini yaparak gerçekleşen yenilikler hakkında bilgi aktardı.

Üniversite akademik personel sayısının son üç yılda 335, idari personel sayısının 500 arttığını ifade eden Şahin, toplam 3 bin 591 personelin üniversitede görev yaptığını belirtti.

70 ülkeden 3 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede toplam 36 bin öğrencinin olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Görev süresince 5 yeni fakülte ve 100'ün üzerinde program açıldı. Üniversitemizin uluslararası derecelendirme kuruluşlarında elde ettiği başarılar var. Bu başarıda tüm akademik ve idari personelimizin katkıları oldu. Kampüsümüz içinde yapılan kameriyeler, çeşmeler, restoranlar, Kariyer merkezi, psikolojik danışma merkezi, eğitim aile sağlığı merkezi ve öğrenci butiği de var. Üniversitemizin her geçen gün daha da gelişiyor. Akademik personelimiz ihtiyaçlarını ve taleplerini de dinleyerek üniversitemizin eğitim öğretim alanındaki her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte."

Tokat'ta tarihin seyri resim sergisi açıldı

TOGÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından Tokat'ta tarihin seyri' adlı resim sergisi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür tarafından açıldı.

Sergide kronolojik olarak Tokat'taki tarihi anıtların karakalem, suluboya, akrilik, yağlıboya teknikleriyle yapılan çizimleri yer aldı.

Sergi 14 Haziran'a kadar Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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