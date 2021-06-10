Tokat'tan kısa kısa

Tokat İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tokat İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şahin, ilde görev yaptığı süre içinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Kırıkkale İdare Mahkemesi Başkanlığına atanan Ceylan'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Ceylan ise Tokat'ta bulunduğu zaman içinde çok güzel dostluklar kazandığını, çok güzel anıları olduğunu belirterek, teşekkür etti.

TOGÜ'de çevre temizliği yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çevre temizliği yapıldı.

Tokat Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Çevre Koruma Haftası dolayısıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe ve Üniversite Orhan Turan Camisi imam hatibi Veysel Kılıç'ın da katıldığı etkinlik kapsamında 130 katılımcı, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde çevre temizliği yaptı.

Kılıç, "Çevreyi, doğayı, canlıyı sevdiğimizi göstermek ve kampüste öğrencilerin de olmaması nedeniyle özellikle ağaç diplerinde oluşan plastik, kağıt gibi atık maddeleri temizleyip yeni gelecek öğrenci arkadaşlara temiz bir kampüs sunabilmek, çevreye karşı duyarlılık etkinliği oluşturmak amacıyla etkinlik yaptık. Bu fırsatı bize verdiği için üniversitemize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu