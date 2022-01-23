Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

ERZİNCAN YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDITokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

ERZİNCAN (DHA) - TOKAT-ERZİNCAN YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri ağır tonajlı TIR ve benzeri araçların geçişine izin vermedi. Araçlar Tokat- Erzincan yönündeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun trafiğe açık kalması için çalışma yapıyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'dan Erzurum'a giden TIR şoförü Mehmet Emre İnce "Düzce'den buraya kadar geceden beri kar yağıyor. Bu şekilde kaldığımız bir yer olmamıştı. Burada daha yoğun yağıyor. Bekliyoruz" dedi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),


Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Erbaa, Tokat, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title