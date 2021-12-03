Tokat'ta yanındaki inşaatın temeli nedeniyle çökme tehlikesi oluşan bina mühürlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ta, bitişiğindeki inşaatın temel çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi meydana gelen bina mühürlendi.

Tokat Belediyesi ekipleri, Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Sokağı'nda inşaat için temel çalışmaları yapılan yerin yanında bulunan ve yan binadan yaklaşık 20 santimetre ayrılan 4 katlı Umut Apartmanı'nda incelemede bulundu.

Belediye ekiplerince binanın mühürlenmesine karar verildi.

Öte yandan, temel çalışması yapılan yerin diğer tarafından bulunan apartmanın da tedbir amacıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Polis ekipleri, binaların çevresine güvenlik şeridi çekti.

Umut Apartmanı sakinlerinden Neriman Al, AA muhabirine, duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Aşırı bir gürültü olduğunu belirten Al, "Deprem olur gibi sarsıntı oldu. 'Aşağıya inin' dediler, bir daha yukarıya çıkamadık. Her şeyimiz içeride. Hatayı temel duvarının eşilmesine verdiler. Bina yaklaşık 1 yıllık." dedi.

Vehbi Al ise binalarının yanında 2 gündür temel çalışması yapıldığını kaydetti.

"Kepçenin yandaki duvarı kırması ile oldu, bina yana yattı." diyen Vehbi Al, "Gürültü duyduk, kepçeciyi birkaç kez uyardık. 'İçerisi sallanıyor' dedim. Mutfaktaki kapılar aşağıya düşmüştü. Binadakiler akşam akrabalarında kaldı." diye konuştu.

Tokat'ta dün akşam saatlerinde inşaat için temel çalışması yapılan yerin yanındaki Umut Apartmanı'nın yan binadan 20 santimetre kadar ayrılması üzerine bölgede AFAD ve polis ekiplerince inceleme yapılmış, binanın boşaltılmasına karar verilmişti.