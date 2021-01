Son dakika haberleri: Tokat'ta sağlık çalışanlarına aşılama başladı

TOKAT Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, "İlk partide gelen aşılar sadece sağlıkçılara yetecek kadardı ama parti parti devamı gelecek. Bakanlığın belirlediği bir sıra var, o sıraya göre ilan edilecek. Gruplar sırayla randevularını alıp, gelecekler. Bizim buna göre her türlü alt yapımız hazır" dedi.

Çin'den Türkiye'ye getirilen aşı, Sağlık Bakanlığı'nın 'aşı nakil aracı' ile kentteki hastanelere dağıtıldı. Tokat Devlet Hastanesi'nde başlatılan aşılama için çocuk ve ortopedi servislerinde 30 aşı odası kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın öncelik listesinde yer alan aşılama programına dahil olan sağlık çalışanlarına ilk aşılar vuruldu. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN OLUŞTURDUĞU SIRAYLA AŞILAMA SÜRECEK'İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, Sağlık Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda aşılama işlemlerinin saat 08.30'da başladığını söyledi. Mevcut Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kayıt oluşturan sağlık çalışanlarının aşılandığını söyleyen İl Müdürü Sümbül, şöyle konuştu: "Aşımızı olduk. Sağlıkçılara başlayan bu süreçteki ilk aşılamayı sağlık çalışanlarına yapılmasını başlattık. Bu aşılardan hepimiz vurulur ve korunuruz. Aşı ile birlikte bu sıkıntılı pandemi sürecini sonlandırırız. Temennimiz bu. İlk partide gelen aşılar sadece sağlıkçılara yetecek kadardı ama parti parti devamı gelecek. Bundan sonra da bakanlığın belirlediği bir sıra var, o sıraya göre bakanlık sisteme düşürecek ilan edecek. İlan edilen gruplar sırayla randevularını alacaklar gelecekler. Bizim buna göre her türlü alt yapımız hazır. Binlerce kişiye aynı anda aşı yapabilecek kapasitemiz var. Şu anda Tokat'ta 8 bin 500 sağlık çalışanı var. Bunun 6 bin 200'ü kamuda. Biz sadece kamu ile sınırlı değiliz. Her sağlık çalışanına, isteyen her sağlık çalışanına bu aşıyı yapacağız. Mecburi değil aşı, isteyen herkese aşıyı yapacağız."'ÜLKEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Aşı yaptıran sağlık çalışanlarından Mustafa Kurt, "Ülkemize teşekkür ediyoruz. Birçok ülkenin önüne geçti. Bize yardımlarından dolayı devletimize teşekkür ederiz. Biz sağlık çalışanları aşı olduktan sonra diğer vatandaşlarımıza da aşılar yapılacaktır. Bu sayede de Türkiye'de hastalık kalmayacak" diye konuştu.

