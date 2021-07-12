Tokat'ta "kene avcısı" 1250 keklik doğaya salındı
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Tokat'ta "kene avcısı" 1250 keklik doğaya salındı

Tokat'ta 'kene avcısı' 1250 keklik doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında 1250 keklik doğaya bırakıldı.

Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında 1250 keklik doğaya bırakıldı.

Vali Ozan Balcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaban hayatının çeşitliliğini korumak ve desteklemek amacıyla kınalı kekliklerin doğaya salındığı programa katıldı.

Balcı, burada, memleketi sevmenin dağı, tepesi, hayvanları ve börtü böceğinin korunmasıyla olacağını belirterek, "Doğaya yaban hayatının çeşitlendirilmesi ve korunması açısından keklik salıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Valilik koordinesinde Özel İdare ve tüm belediyelerin ortaklığıyla Hayvan Birliğini kurduklarını hatırlatan Vali Balcı, "Kanadı kırık bir keklik, leylek, evcil köpek, kedisine kadar hepsinin bakımını ve tedavilerini sağlayacağız. Bunu çok önemsiyorum. Bunlar çünkü bizim yaşam kaynaklarımız." diye konuştu.

Doğadaki 400 bin ağacı aşılamak için de çalışmalarının sürdüğünü aktaran Balcı, "Ayrıca 1 milyon 200 bine yakın da yaban hayatını ilgilendiren kuşburnu, alıç, kızılcık gibi meyveler dikeceğiz. Hem yaban hayatına meyve olacak hem de onların barınmaları için önemli bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından, keneyle mücadelede önemli yere sahip keklikler doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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