Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var - Haberler
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobil devrildi. Kaza sonucu biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi sonucu biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

SAMSUN'DAN TOKAT'A GİDİYORLARDI

Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı. Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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