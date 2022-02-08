Tokat'ta 40 öğrenciye basketbol, futbol ve voleybol topu verildi

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Top hediyeli atık toplama" kampanyası kapsamında 40 öğrenciye basketbol, futbol ve voleybol topu hediye edildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda, geri dönüşüm bilincini alışkanlık haline getirmek için kampanyanın haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Kampanyası'na Tokat Belediyesi olarak desteklerinin devam ettiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda birçok farkındalığa imza attık. Bundan sonra da çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız, geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve atıklar konusunda sadece çocuklarımızda değil, toplumumuzun genelinde kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır. Çocuklarımız 5 kilogram yağ ve 10 kilogram atık getirdikleri takdirde top hediyesini alacaklar. Bugün 40 çocuğumuza hediyelerini takdim ediyoruz. Kampanyamıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve kampanyamıza teşvikte bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum."

Eroğlu, daha sonra öğrencilere basketbol, futbol ve voleybol topları hediye etti.