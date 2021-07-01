Tokat'ın coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor
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Tokat'ın coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor

Tokat'ın coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın bugüne kadar 8 ürününe Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili verildiği bildirildi.

Tokat'ın bugüne kadar 8 ürününe Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili verildiği bildirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye ve Tokat'ta da yöresel ürünlere ilginin son yıllarda arttığı, uzmanların bu eğilimin giderek daha da artacağı yönünde görüş belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Tokat'ın Narince salamura asma yaprağı, Niksar cevizi, Tokat kebabı, Tokat yazması, Turhal yoğurtmacı, Erbaa Narince bağ yaprağı, Zile kömesi ve Zile pekmezinin coğrafi işaretli ürünler olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın gastronomi alanında geniş bir yelpazeye sahip nadide iller arasında bulunduğunu vurguladı.

Tokat'ın üstü açık bir müze gibi olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Selçukluların, Osmanlıların eserlerinin görüldüğü kıymetli bir şehir. Nitelikli ve kültür sahibi insanların asırlar boyunca süzerek getirdiği geleneksel yemekleri var. Aynı zamanda Tokat şehrimiz, sebze ve meyve bahçesi gibidir. Bu ürünlerden çok güzel çeşit çeşit yemekler elde ediliyor. Tokat'ımızda yetişen nadide ürünler ve yemeklerimiz için tescil çalışmalarımız devam ediyor. Coğrafi işaretler bir kişiye veya kuruma değil, bütün bir bölgeye, bir şehre, hatta bir ülkeye ait olabiliyor. Coğrafi işaretler, o ürünün gerçekten o coğrafyada ve geleneksel kurallara uygun şekilde üretildiğini teminat altına alıyor. Bu özellikleri sebebiyle bu işarete sahip ürünler, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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