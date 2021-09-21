TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ - Haberler
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TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın tarihi evlerinde bugünlere kadar kullanılan 3 tokmağın çıkardığı ses sayesinde ev sahibi, kapıyı açmadan önce misafirin erkek mi, kadın mı yoksa çocuk mu olduğunu anlayabiliyor.

TOKAT'ın tarihi evlerinde bugünlere kadar kullanılan 3 tokmağın çıkardığı ses sayesinde ev sahibi, kapıyı açmadan önce misafirin erkek mi, kadın mı yoksa çocuk mu olduğunu anlayabiliyor. Osmanlı'dan bugüne süren 3 tokmak geleneği hakkında bilgi veren Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz Üçüncüsü sadece bizim şehrimizde var dedi.

Anadolu'da hakimiyet kurmuş birçok medeniyetin kalıntılarını barındıran Tokat'ta, Osmanlı Devleti'nden kalma 3 tokmak kültürü bugüne de sürüyor. Osmanlı döneminde birçok şehirde 2 tokmak olarak bilinen kültür, Tokat'ta bir tokmak daha eklenerek bugüne geliyor. Kentte Osmanlı'dan başlayan üçüncü tokmak geleneği ise çocuklar için. Ev sahibi, tokmakların çıkardığı ses sayesinde kapıyı açmadan önce misafirin erkek mi, kadın mı yoksa çocuk mu olduğunu anlayabiliyor. Tokmak kültüründe kapının sol tarafındaki tokmaklar kadınlar, sağ tarafındakiler erkekler, alt kısmındakiler de çocuklar için kullanılıyor.

'ÜST DÜZEYDE NEZAKET İÇERİYOR'

3 tokmak kültürü hakkında bilgi veren Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Osmanlı medeniyeti, üç temel ayak üzerine oturuyor. Akl-ı selim, zevk-i selim ve kalb-i selim. Medeniyet noktasında da bir şey açmak gerekirse, onlardan bir tanesi kapı tokmaklarıdır. Kapı tokmakları, üst düzeyde nezaket içeriyor. Gelenin kim olduğunu anlayan, bugünkü mesajlaşmanın üst düzeyi denilebilir. Çok narin bir mesaj, tokmaklardan gelenin kim olduğunu anlıyorsunuz. Avluda oturuyorsunuz, uygun değilsiniz belki ama gelenin erkek mi, kadın mı ya da çocuk mu olduğunu anlatan bir mesaj sistemi kurulmuş. Genelde Osmanlı'da iki tip kapı tokmağı var. Üçüncüsü sadece bizim şehrimizde var. Çocuklar için de bir kapı tokmağı düşünülmüş. Çocukların yetişmesi için de daha alt bir kısma bir kapı tokmağı oluşturulmuş. Bunun sesi daha ince çıkıyor. İnce olduğu için de gelenin çocuk olduğunu anlamak mümkün. Tokat, gezilecek görülecek çok güzel bir şehir. Osmanlı'yı, Selçuklu'yu görmek istiyorsanız, Tokat'a buyurun diye konuştu

TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ

TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ

TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ

TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ

TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ

TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ
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Haber: TOKAT'A ÖZGÜ 3 TOKMAK KÜLTÜRÜ - Haberler
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